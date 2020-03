Madonna irriconoscibile in vasca da bagno durante la quarantena

Maddonna irriconoscibile in vasca da bagno durante la quarantena: le foto di Instagram fanno il giro del web

Moltissimi vip hanno deciso di mostrare la loro quotidianità durante i giorni di quarantena. Lo fanno ogni giorno mostrandosi come comuni mortali: in tuta, mentre cucinano, in pigiama. Tante donne si fanno selfie da struccate e condividono orgogliose gli scatti. Fra queste, una ha fanno molto chiacchierare. Si tratta della amatissima Madonna. “Il Covid 19 non fa discriminazioni!” ha scritto la pop star su Instagram. Le foto scelte hanno però sconvolto i fan. La cantante si è mostrata nuda nella vasca da bagno, ma, a dispetto del solito, non è il suo fisico a catturare l’attenzione. Guardando le immagini, in molti si sono chiesti che cosa abbia fatto al volto. Madonna appare irriconoscibile.

Madonna in quarantena



“Non importa quanto sei ricco, famoso, divertente o intelligente, dove vivi, quanti anni hai e quali storie meravigliose sai raccontare” afferma la cantante. “Lui è il grande livellatore” prosegue parlando del coronavirus. La 61enne parla nuda nella vasca da bagno, ricoperta di petali rossi. Nonostante lo scatto sensuale, è il suo viso ad attirare lo sguardo degli utenti. Appare infatti molto gonfio, completamente diverso da quello che tutti ricordavano. Se alcuni si soffermano sul suo volto, altri criticano le sue affermazioni. “I poveri soffriranno comunque sempre di più” commenta un utente.