Magalli fa pace con Adriana Volpe: "Quasi quasi potremmo fare un programma insieme"

Giancarlo Magalli ha fatto pace con Adriana Volpe: "Ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme"

Dopo anni di battaglie legali e mediatiche alla fine sembra scoppiata la pace tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Tutto si è concluso con un abbraccio, come ha confermato lo stesso conduttore in una intervista al Corriere della Sera. Magalli ripercorre anche la sua infanzia, in cui in tenera età mise piede nel mondo del cinema: "Sono stato a mensa con Liz Taylor e Richard Burton, ho assistito alle riprese di Barbarella con Jane Fonda, ho conosciuto Sophia Loren. Ho cominciato a fare spettacolo prima che nascesse la tv".

Magalli dovrà comunque pagare una multa e un risarcimento a causa della querela della Volpe ma "l’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme".