Mare fuori, Edoardo nega selfie alla paralimpica Sara Vargetto al Concertone

Mare fuori, ecco cosa è successo al concertone del primo maggio

Edoardo, uno dei protagonisti della serie tv "Mare fuori", interpretato dall'attore Matteo Paolillo, è finito al centro delle polemiche dopo il Concertone del 1° maggio a Roma. Il tutto per un selfie mancato che ha scatenato un'accesa protesta sui social. Ma ci sono due versioni contrastanti. E il bello e dannato della serie si difende. "A me - spiega Paolillo e lo riporta Repubblica - non è stato chiesto nessun autografo, né alcun selfie. La richiesta di Ambra al termine della mia esibizione di andare ad abbracciare uno spettatore "speciale", un bambino che aspettava sotto la pioggia da ore, non è stato nessun risarcimento per nessuno. C’era una bella platea, ragazzi in ascolto".

Matteo Paolillo, l’interprete del personaggio di Edoardo nella serie Mare fuori nonché uno dei cantanti saliti sul palco del Concertone del Primo maggio, rifiuta così le critiche circolate sui social e riprese dalle agenzie per essersi rifiutato di fare un selfie con Sara Vargetto, giovane atleta paralimpica, che aspettava sotto la pioggia, seduta sulla sedia a rotelle mentre il padre le teneva l’ombrello per non farla bagnare. Secondo l'agenzia la foto dapprima negata sarebbe stata poi effettivamente scattata. Paolillo sostiene di essere andato direttamente nei camerini, "abbiamo avuto tempi molto stretti, siamo arrivati e dopo il soundcheck non c’è stato molto tempo a disposizione".