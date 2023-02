Maria De Filippi sotto shock: non si aspettava la morte di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi scioccata dalla morte del marito Maurizio Costanzo: non se lo aspettava

La morte di Maurizio Costanzo ha colto di sorpresa Maria De Filippi. La conduttrice e moglie (si erano sposati il 28 agosto del 1995, con rito civile presso il Comune di Roma) infatti non si aspettava che l'operazione subita dal marito potesse portare a un epilogo tale. Lo scrive il Corriere della Sera, che spiega che Costanzo era stato ricoverato in una clinica romana "per un piccolo intervento" che non era considerato grave. L'operazione a cui si era sottoposto era considerata di routine, e Maria De Filippi andava a trovarlo durante la degenza un paio di volte al giorno, continuando a fare la spola tra casa, ospedale e lavoro.

Maurizio Costanzo: aperta camera ardente in Campidoglio

Aperta la camera ardente di Maurizio Costanzo alla Sala della Protomoteca in Campidoglio. Ad attendere il feretro insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i figli Camilla e Saverio. Tra i primi ad arrivare l'ex sindaco Francesco Rutelli e Gianni Ippoliti.