Maria Elena Boschi e Berruti: che bacio passionale! FOTO

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: bacio passionale in pubblico. FOTO

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti immortalati mano nella mano, dopo una romantica cena a lume di candela, mentre si scambiano baci appassionati. Continua la love story di quella che è stata definita la “coppia dell’estate”.

Sorridenti e felici, l’ex ministra ed il sensuale attore non si sono nascosti ai paparazzi di Diva e Donna, mostrandosi innamorati più che mai. “I sorrisi sui volti sono così radiosi e sognanti – si legge sulla rivista -che raccontano la felicità della coppia più di tante parole”.

Nata in sordina, tra silenzi, smentite e piccoli indizi, la relazione procede ora a gonfie vele e alla luce del sole. La coppia non nega più l’evidenza. Di recente Berrutti ha anche confessato di essersi innamorato. Gli scatti di Diva e Donna mostrano la coppia felice, mentre si scambia dolci e passionali effusioni in pubblico.