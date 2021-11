Marracash, nuovo album: in copertina a sorpresa la ex Elodie. FOTO

Marracash-Elodie, finita la relazione restano le stories su Instagram

A circa un mese dalla conquista del quinto Platino per il suo ultimo e acclamato lavoro in studio Persona, Marracash torna con Noi, loro, gli altri (Island/Universal Music) il suo nuovo album, fuori venerdì 19 novembre, sulle piattaforme streaming e digital a partire dall’1.00. A riportare la notizia è l'agenzia LaPresse.

Il nuovo album del King del Rap è già disponibile in pre-order nel formato CD e vinile in versione autografati e standard. Marracash ha deciso di dar vita a una trilogia di copertine che potesse esprimere al meglio il concept dell'album. Noi sarà la main cover disponibile in tutti i formati (Cd e Vinile), mentre sarà possibile acquistare l'album con le cover Loro e Gli altri nella sola versione vinile in edizione limitata.

Quello che sorprende è vedere nella cover Noi un'immagine di famiglia, in toni caldi, in cui al centro compaiono Marracash e Elodie. Cosa vorrà dire? I fan avranno di che chiacchierare, visto che anche dopo la rottura, i due sembrano rimasti amici. A testimoniarlo ci sono anche le storie che la cantante romana ha dedicato all'ormai ex fidanzato su Instagram.





Elodie lo ha infatti taggato in alcuni contenuti per pubblicizzare l’editoriale dedicato a Marracash dalla rivista Rolling Stone. Il rapper inoltre collaborerà al nuovo album di Elodie con altri artisti illustri, come Elisa e Mahmood.

Marracash, ultimo album Noi, loro, gli altri: tracklist

01. LORO

02. PAGLIACCIO

03. ∞ LOVE (feat. Guè)

04. IO

05. CRAZY LOVE

06. COSPLAYER

07. DUBBI

08. LAUREA AD HONOREM (feat. Calcutta)

09. NOI

10. NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT

11. GLI ALTRI (Giorni Stupidi)

12. NEMESI (feat. Blanco)

13. DUMBO GETS MAD SKIT

14. CLIFFHANGER





Elodie e Davide Rossi, il nuovo fidanzato

La cantante romana, ormai lanciatissima nella sua nuova carriera policroma, è già apparsa in pubblico col nuovo fidanzato, Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani. L’ultima paparazzata insieme è avvenuta all’aeroporto di Linate dove si sono salutati prima della partenza di Elodie verso Bari, dove prenderà parte alle riprese del film tratto dal dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sui reati della criminalità organizzata nel foggiano.