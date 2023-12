Massimiliano Finazzer Flory omaggio alla cultura in Regione Lombardia.

Con una magistrale interpretazione teatrale di Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore di teatro e cinema anche consigliere del Piccolo Teatro di Milano, accompagnato alle percussioni da Elio Marchesini e al violino da Matteo Fedeli, si è omaggiata la cultura in Regione Lombardia. Presso il gremito Auditorium Testori si è tenuto lo spettacolo “Questo matrimonio s’ha da fare?” che ha celebrato la letteratura italiana a partire dai Promessi Sposi dedicato a Alessandro Manzoni in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla sua scomparsa. L’evento è stato voluto dall’Assessore alla Cultura Francesca Caruso sotto gli auspici del governatore Attilio Fontana. All’evento è intervenuto anche il Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, il prof. Mauro Novelli. In un’ora, tutto a memoria, Massimiliano Finazzer Flory ha esaltato l’opera offrendo sei capitoli e dando voce ai personaggi poeticamente e psicologicamente tra gli applausi del pubblico. Fin dal 2012 Finazzer Flory ha diffuso la lingua italiana anche all’estero conducendolo in quattro continenti e in oltre 20 Paesi tra Europa, America, Asia e Australia e questa sua attività gli è recentemente valsa la Medaglia della Camera dei deputati alla carriera per la diffusione e salvaguardia della lingua italiana nello spettacolo dal vivo. Finazzer Flory sarà nuovamente in scena a Milano il 29, 30, 31 dicembre e il 1 gennaio all’Auditorium di Milano per tradizionale concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Milano con l’esecuzione della Nona sinfonia di Beethoven dove in ogni rappresentazione introdurrà il concerto con la lettura teatrale del testamento di Ludwig van Beethoven, scritto ormai sull’orlo della disperazione a causa dell'irreversibile sordità il 6 ottobre 1802 ad Heiligenstadt e indirizzato ai fratelli Karl e Johann.



Servizio realizzato da Nick Zonna