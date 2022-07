Matilda De Angelis choc: "Soffro d'ansia da tre anni" - FOTO

L'attrice Matilda De Angelis confessa di soffrire d'ansia da tre anni

Matilda De Angelis affida a Instagram le sue "zone d'ombra". L'attrice racconta uno spaccato di vita privata lasciando basiti i suoi fan. Matilda scrive: "Bisogna imparare a essere vulnerabili, a cercare aiuto, ad aprirsi rispetto le proprie fragilità". Soprattutto, l'attrice credeva che la causa del suo malessere dipendesse dall'acne, problema di cui spesso ha parlato pubblicamente, invece c'è altro.

Infatti, nel post Instagram Matilda De Angelis ha raccontato del male che l'ha colpita circa tre anni fa: l'ansia. Con alcuni scatti l'attrice racconta del suo malessere, delle lacrime versate e dell'acne sul suo viso, poi spiega: "Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare".

Un macigno sul petto che le impediva di respirare era la sensazione più brutta provocata dall'ansia: "Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso, uno svuotamento emotivo feroce che non risparmiava nessun sentimento, bello o brutto che fosse, la paura di uscire di casa o di tornarci, perché ogni minimo cambiamento anche quotidiano poteva significare per me la rottura di un “equilibrio” a cui mi aggrappavo per convincermi che andasse tutto bene. Ha continuato spiegando che il sintomo di questo grande male era l'acne, "Anche se per tanto tempo ho pensato che ne fosse la causa", conclude l'attrice.