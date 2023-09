Mauro Corona e Brad Pitt beccati insieme: la foto a Misurina scatena i social

Brad Pitt e Mauro Corona insieme a Misurina: la foto è diventata virale

Ci sono coppie che non ti aspetteresti mai di vedere insieme, come quella formata da Brad Pitt e Mauro Corona, che quasi come fossero amici d'infanzia, posano abbracciati in uno scattto, diventato viralissimo, sulle sponde del lago di Misurina.

Nello scatto, l'attore hollywoodiano e lo scrittore-scalatore sono immortalati mentre si trovano in riva al Lago di Misurina durante un tranquillo pomeriggio. Pitt ha sfoggiato un look "da montanaro", con un bomber, una camicia a quadrettoni marrone e un cuffione beige sulla testa. Non sappiamo se l'incontro sia stato casuale o pianificato a tavolino, ma una cosa è certa: Corona ha condiviso immediatamente lo scatto, scatenando così una valanga di commenti da parte dei suoi seguaci.

La stella di Hollywood, al momento, sta attraversando le pittoresche terre dell'Alto Adige e della provincia di Belluno a bordo di una moto. Pitt è arrivato in Italia all'inizio della settimana, atterrando a Bolzano in tarda giornata con un jet privato, da lì si è poi diretto verso la zona di Belluno, precisamente a Misurina, dove sembra che abbia pianificato di trascorrere alcuni giorni di relax.

Tuttavia, sembra che la missione di Brad Pitt sia ben lontana dall'essere un viaggio di relax, e questo non è passato inosservato ai suoi fan più attenti. Da tempo, l'attore è affascinato dalla storia di Ötzi, l'uomo di Similaun, tanto che ha addirittura un tatuaggio commemorativo di questi sull'avambraccio sinistro.

Uno dei progetti a lungo termine di Pitt è sempre stato quello di realizzare un film sulla famosa mummia e sul suo straordinario ritrovamento avvenuto il 19 settembre 1991 (e non è una casualità) in Alta Val Senales. Potrebbe essere che Corona, esperto delle terre circostanti, abbia fatto da guida a Brad Pitt alla ricerca delle location ideali per questo ambizioso progetto cinematografico? Per ora, Corona, solitamente molto aperto al suo publico, non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, tuttavia i suoi seguaci sono ansiosi di ricevere ulteriori dettagli su questo straordinario incontro.