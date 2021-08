Me contro te batte Fast & furious 9 al box office del cinema. Classifica

Cinema: Me contro te vince contro Fast & furious 9 al box office

Sofì e Luì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) mettono ko Vin Diesel. Gli youtuber protagonisti con 'Me contro te - Il mistero della scuola incantata' (film distribuito dalla Warner Bros Italia) sono i leader del box office con un incasso di 2.178.773 euro nei 5 giorni di programmazione. 'Fast and Furious 9' (che annovera nel cast pure Charlize Theron, Vincent Sinclair e John Cena, ma ha perso The Rock: Dwayne Johnson) deve accontentarsi del secondo posto con 1.260.790 euro, mentre terzo e' 'The Suicide Squad' di James Gunn (protagonisti Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena e Sylvester Stallone) con 308.786 euro. Complessivamente festeggia il mondo del cinema visto che gli incassi delle sale italiane nel fine settimane registrano 2.885.077 euro, +295% rispetto al fine settimana precedente (945.892 euro).

La commedia portata sul grande schermo da Sofì e Luì ha incassato 1.355.489 euro nel weekend e sta confermando il trionfo di Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S che con quasi 10 milioni di euro d'incassi era stato il più grande successo del 2020, nell'era pre-pandemia.

In top-5 Free guy -Eroe per gioco con 156.961 euro, 499.766 in due settimane e il film della Disney Jungle cruise con 65.376 euro, 1.533.699 euro in quattro settimane.