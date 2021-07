Megan Fox: "Mio figlio di 8 anni bullizzato perché indossa abiti femminili"

Megan Fox ha rivelato che suo figlio Noah Shannon, di soli 8 anni, è vittima di bullismo perché ama indossare abiti lunghi, di taglio femminile

L'ex moglie di Brian Austin Green, dal quale ha avuto tre figli è da sempre bisessuale dichiarata, e ha rivelato: “Non voglio che mio figlio debba mai leggere quella m*rda, perché la sente già dai bambini piccoli della sua stessa scuola che gli dicono: ‘I ragazzi non indossano le gonne’“.

Megan Fox ha definito “malvagie, orribili e crudeli” le persone che hanno bullizzato il piccolo Noah, che da sempre ama indossare abiti generalmente considerati ‘femminili’. Nel 2017 venne bullizzato perché Noah, 4 anni appena, aveva voluto vestirsi da principessa Elsa, di Frozen.



“A volte ama indossare gonne“, aveva già detto nel 2019. “È davvero interessato alla moda”. “Lo mando in una scuola liberale e davvero hippy. Anche in un ambiente del genere, però, ci sono bambini che lo prendono in giro e che gli dicono ‘I maschi non indossano il rosa!'”.

“Aveva smesso di indossare abiti per un po’, poi ne ha indossato uno due giorni fa a scuola, è tornato a casa e io gli ho chiesto, ‘Com’è stato? Qualcuno degli amici a scuola ha avuto qualcosa da dire?'”. “E lui era tipo, ‘Beh, tutti i ragazzi hanno riso quando sono entrato’, ma lui ha detto, ‘Non mi interessa, amo troppo i vestiti’“.

Gli haters hanno accusato Megan Fox di “promuovere la perversione gay” e distruggere i “ruoli di genere tradizionali“. In difesa del piccolo Noah è intervenuto anche il papà Brian Austin Green, ex volto di Beverly Hills 90210: “Ho sentito che molte persone sono in disaccordo sull’abbigliamento di mio figlio. Gli dico sempre di non badare a cose del genere!“.