Meghan Markle torna in Inghilterra, Kate Middelton se ne va-ROYAL FAMILY NEWS

Royal Family news: Meghan Markle torna in Inghilterra, Kate Middleton se ne va

Quando Meghan Markle torna, Kate Middleton parte. Strategia o casualità? ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle torna in Inghilterra, Kate Middelton e William partono: strategia per non incontrare i Duchi di Sussex? – ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan lasceranno presto il Canada per tornare in Inghilterra. Devo adempiere agli ultimi impegni pubblici. A pretendere il loro ritorno è la Regina Elisabetta. Le due cognate si incontreranno? Sembra proprio di no. Nei giorni del rientro dei Duchi di Sussex, Kate Middleton e William partiranno per un tour di Stato in Irlanda. Si tratta di una strategia per non incontrarli o di una casualità?

Kate Middleton parte per non incontrare Meghan Markle? ROYAL FAMILY NEWS

Il viaggio dei Duchi di Cambridge in Irlanda sarà molto breve. Durerà dal 3 al 5 marzo. Alcuni sospettosi ritengono che la partenza possa essere stata organizzata col fine di non incontrare Harry e Meghan.

Secondo numerose indiscrezioni i contrasti tra i due fratelli non si sarebbero ancora appianati. Un rumors di qualche giorno fa parlava di una loro grave lite, in cui ci sarebbe lo zampino della Markle. William ed Harry non si parlerebbero più per colpa di Meghan Markle.

Una fonte che preferisce restare anonima ha rivelato al The Sun cos’è successo nelle ultime settimane. I due fratelli avrebbero mantenuto le distanze durante il summit di Sandringham. Dopo il vertice si sarebbero presi del tempo per discutere.

A fare il primo passo sarebbe stato il Duca di Sussex che vorrebbe appianare i contrasti. Tuttavia sembra che il marito di Kate non riesca a perdonare il fratello per le decisioni prese, prime fra tutte quelle di abbandonare la Corona e trasferirsi in America.

Secondo la fonte, William riterrebbe Meghan responsabile di tutte le scelte fatte dalla coppia negli ultimi mesi.

Lui non sarebbe l’unico. Lady Markle è stata da molti accusata di aver portato via il principe dalla Famiglia Reale e di aver messo i due fratelli uno contro l’altro. Molti esperti ritengono che lei potrebbe presto divorziare dal marito per inseguire i suoi sogni, fra cui anche la politica e la casa Bianca.

Meghan Markle e Kate Middleton si incontreranno al Commonwealth Day - ROYAL FAMILY NEWS

Se nel prossimo impegno pubblico le due coppie non si incontreranno, si vedranno sicuramente il 9 marzo, in occasione della cerimonia del Commonwealth Day nella abazia di Westminster.

Proprio in quel luogo, le due cognate si erano date un bacio di saluto l’anno scorso. Con quel bacio forse pensavano di porre fine alle voci sui loro contrasti, ma così non è stato.

Kate Middelton sempre più in primo piano, mentre Meghan perde il marchio - ROYAL FAMILY NEWS

Da quando Meghan Markle è partita, la moglie di William si è presa tutta la scena. La Duchessa di Cambridge appare sempre in perfetta forma ad ogni evento pubblico e si sta mettendo in gioco in prima persona. Negli ultimi giorni ha anche iniziato a svelare dettagli della propria vita privata, dal suo rapporto con i figli alle difficoltà incontrate per far fronte alle loro esigenze.

Mentre Kate Middleton è sempre più apprezzata dai sudditi, lady Markle continua a perdere consenso. L’ultimo brutto colpo è arrivato per volere della Regina Elisabetta. La Monarca avrebbe infatti vietato definitivamente l’uso del marchio Sussex Royal.

Kate Middleton rivela la sua vita privata e le sue paure: è una mamma come le altre - ROYAL FAMILY NEWS

Con la cognata lontana, la moglie di William ha deciso di raccontarsi senza filtri, mostrando alcuni aspetti di sé molto intimi. Ha svelato anche le proprie paure e la sua esperienza in qualità di mamma, senza tralasciare le difficoltà incontrate nel soddisfare le esigenze dei figli.

Lo ha fatto per promuovere il progetto “Le 5 grandi domande sugli under 5”, che ha come obiettivo il benessere dei bambini.

Kate Middleton: “William aveva paura di diventare genitore” - KATE MIDDLETON NEWS

Kate non ha parlato solo di sé stessa, ma ha rivelato anche come si è sentito William all’idea di diventare genitore. Il marito era spaventato. “C’è voluto un po’ di tempo per sistemarci e ripartire, ma suppongo che sia la bellezza di avere un neonato”.

La Middleton si è mostrata una donna molto semplice, consapevole di ciò che conta davvero. Ha dimostrato di saper prendere degli impegni e di rispettarli, senza però trascurare la famiglia.

Meghan Markle e Harry licenziano lo staff e chiudono l’ufficio a Buckingham Palace - MEGHAN MARKLE NEWS

L'ultima decisione di Harry e Meghan mette definitvamente un punto alla "vecchia" vita in Inghilterra. I Duchi di Sussex hanno licenziato tutto lo staff. 15 persone non saranno più alle loro dipendenze. Fra loro anche la segretaria personale, Fiona Mcilwham.

Torneranno a breve in Inghilterra per adempiere agli ultimi impegni pubblici, ma probabilmente non incontreranno Kate Middleton e William, che partiranno per un viaggio in Irlanda.