Meryl Streep palma d'oro a Cannes. Un nuovo #Metoo incombe sulla Croisette

Meryl Streep sarà premiata con la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes ma sulla Croisette incombe lo spettro del #MeToo francese. Si parla di una lista di star accusate di abusi

Meryl Streep ha sfilato ieri sul tappeto rosso di Cannes, prima della cerimonia di apertura della 77esima edizione del festival, nella quale riceverà la Palma d'Oro onoraria. L'attrice in un avvolgente abito bainco ha ballato sul ritmo di "Mamma mia" degli Abba. L'attrice non tornava sulla Croisette dal 1989 quando aveva ricevuto il premio per la migliore interpretazione femminile in 'Un grido nella notte'.

L'ondata del movimento #MeToo francese è pronta però ad abbattersi sul Festival di Cannes. Le denunce di abusi da parte di registi e attori che sta scuotendo da mesi il cinema d'Oltralpe rischia di oscurare tutto l'aspetto glamour del concorso. Tutti gli sguardi sono concentrati sulla nuova eroina del movimento in Francia, l'attrice Judith Godreche, che ha denunciato due registi che avrebbero abusato di lei durante l'adolescenza. Sulla Croisette circolano voci di una presunta lista di nomi di star del cinema francese che potrebbero essere accusate in pubblico.

Godreche, che presenterà un cortometraggio realizzato dopo aver ricevuto centinaia di testimonianze di presunte vittime, ha assicurato di non avere intenzione di divulgare alcun elenco. L'attrice si è unita oggi alla protesta di poco più di un centinaio di persone davanti alla sede del Centro Nazionale di Cinematografia (CNC) di Parigi, per chiedere le dimissioni del presidente, Dominique Boutonnat, accusato di violenza sessuale. Boutonnat nega le accuse e il CNC assicura che non intende affrontare la questione fino al mese prossimo.