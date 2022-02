Michelle Hunziker su Canale 5 con “Michelle Impossible”

"Michelle Impossible", il nuovo show di Michelle Hunziker: questa sera su Canale 5

Michelle Hunziker sarà “Michelle Impossible”. Parte questa sera, sulla rete ammiraglia Mediaset, l’atteso “one woman show” per festeggiare i 25 anni di carriera. La prima di due serate (la prossima il 23 febbraio sempre su Canale 5) vede protagonista una dei volti più amati della televisione che, con il supporto dell’orchestra diretta da Valeriano Chiaravalle, si racconterà tra dialoghi, canti e coreografie.

Un programma che la vede affiancata da due compagne d'eccezione: le comiche Michela Giraud e Katia Follesa. Tanti gli ospiti di queste due serate: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Ambra Angiolini, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il mago Forest, Nicola Savino e Serena Autieri.

Nei giorni scorsi, ospite proprio di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha anticipato qualcosa sul programma e ha raccontato anche il periodo particolare che sta vivendo dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi. Un momento delicato della vita personale che la sta facendo impegnare maggiormente in tv.

"Una separazione è sempre un lutto da affrontare" ha dichiarato Michelle Hunziker alla Toffanin, che aggiunge: "È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende e questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre".

Intanto nel programma di Canale 5 ci sarà anche un'inedita reunion di famiglia davanti alle telecamere. A prendere parte allo show l’ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. "Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito - afferma la conduttrice nel corso dell’intervista a Verissimo - Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia".

