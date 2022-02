Serie tv, Sky lancia il crime "Professor Wolfe". Anticipazioni

"Professor Wolfe", il nuovo crime di Sky Original

Arriva in Italia la nuova serie Professor Wolfe, il crime dal british humor che dal 13 febbraio sarà in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. Dal creatore di Shameless Paul Abbott, la nuova serie con protagonista Babou Ceesay (Rogue One) nei panni di Wolfe Kinteh, racconta le vicende di uno stimato professore universitario di scienze forensi, nonché tra i migliori investigatori d'Inghilterra.

Il personaggio è geniale e imprevedibile, connotato da un atteggiamento fuori dagli schemi che lo aiuta a raggiungere sempre il risultato sperato. Per sei episodi Kinteh si impegna a risolvere una lunga serie di crimini, anche i più particolari, collezionando successi grazie alla collaborazione di un team vagamente macabro. Se nella vita professionale è brillante ed empatico, in quella privata fatica a trovare il giusto equilibrio, incappando in situazioni faticose che ne complicano l’esistenza.

Indispensabile la presenza di un team interessante: la fidatissima “vice” Maggy (Naomi Yang), la nuova leva Dominique (Shaniqua Okwok), il nerd del gruppo Steve (Adam Long), la veterana della squadra Dot (Amanda Abbington). Due le donne della vita di Kinteh, la detective Betsy Chambers (Christine Tremarco), collega e amica di vecchia data, e la moglie Valerie (Natalia Tena), avvocatessa di successo, da cui ha avuto la figlia Flick (Talitha Wing).

