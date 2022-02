Eurovision 2022 favoriti: le previsioni dei bookmaker per Mahmood e Blanco

Eurovision 2022 favoriti: le previsioni dei bookmaker sulla competizione che si terrà a maggio a Torino

Mahmood e Blanco con la vittoria di Sanremo con il brano "Brividi" hanno ottenuto di diritto anche un posto sul palco dell'Eurovision 2022, che si terrà a Torino il 10-14 maggio. Manca ancora diverso tempo alla kermesse musicale più importante d'Europa ma i bookmaker hanno già iniziato a fare le loro previsioni. L'anno scorso avevano puntato tutto su Barbara Pravi con 'Voilà' ma come sappiamo alla fine la vittoria è andata ai Maneskin, che hanno in calendario un tour mondiale già quasi tutto esaurito.

Eurovision 2022 favoriti: l'Italia con Blanco e Mahmood è al primo posto

Stando ai bookmaker saranno proprio Mahmood e Blanco i favoriti a vincere l'Eurovision 2022 con il 15% delle preferenze. La coppia vincitrice di Sanremo è seguita da Austria, Svezia e Polonia con il 7%, poi Grecia (6%), Russia e Francia (4%). Meno accreditate invece Norvegia, Germania, Armenia, Ucraina e Svizzera con il 3%. Finlandia, Regno Unito, Spagna, Azerbaijan, Belgio, Cipro, Paesi bassi, Portogallo, Danimarca, Serbia si fermano al 2%. Chiudono invece la classifica Lituania, Islanda e Croazia con l’1%.

"Grazie Italia, siamo superfelici. - hanno commentato Mahmood e Blanco in merito alla loro partecipazione dell'Eurovision - Non abbiamo realizzato ancora bene e siamo ancora un po’ nell’iperspazio ma domani mattina sarà tutto più chiaro. Certo che andiamo volentieri all’Eurovision. Soprattutto perché è a Torino, siamo felici che saremo in Italia. Se canteremo il pezzo nella sua versione sanremese in italiano? Diciamo che è ancora presto per parlare. Non so se possiamo dire tutto. Di certo possiamo dirvi Viva l’Italia e questo è già qualcosa".

