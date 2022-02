Iva Zanicchi racconta il suo dramma, "gli avevano dato 2 mesi di vita"

Iva Zanicchi a Storie Italiane, dalla lotta contro il tumore del marito Fausto al brano con cui ha partecipato a Sanremo

Momenti di pura emozione nella puntata odierna di Storie Italiane, programma tv condotto da Eleonora Daniele. Ospite nel salotto mattutino di Rai 1 la cantante Iva Zanicchi che parla di Fausto, suo marito, che da anni lotta contro un tumore.

"Nel 2019 gli avevano dato due mesi di vita”, racconta la cantante. “Questa bestiaccia si può e si deve sconfiggere! Lui non morirà di tumore, moriremo entrambi di vecchiaia. Io morirò prima di te perché sono più vecchia!”.

L’“aquila di Ligonchio” ha anche delle parole toccanti destinate al marito: “Andrà benone, non dire che morirai prima di me, io e te abbiamo ancora una vita davanti” e poi, con la solita simpatia che la contraddistingue, ha ironizzato: "Io e te dobbiamo fare ancora l'amore".

E proprio l’amore è stato il centro del brano con il quale ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Un testo toccante che le ha fatto ritrovare una grande forza d’animo, soprattutto in campo musicale. "Cambiati due versi troppo forti”, ci tiene a puntualizzare Iva Zanicchi quando la conduttrice le chiede qualcosa in più sul brano che ha subito alcune modifiche, anche in accordo con Amadeus. "Due frasi erano molto forti. Il testo originale recitava ‘voglio amarti nel sudore e nella carne’", svela la cantante.