Milo Brunetti, il fidanzato di Fialdini. L’aspetta in camerino ogni puntata...

Francesca ha espresso il desiderio di maternità. Ha parlato della possibilità di adottare un bambino



Francesca Fialdini, conduttrice del programma “Da noi… a ruota libera” e nuovo volto di “Le Ragazze” su Rai 3, è una delle personalità televisive più rispettate e conosciute.

Nonostante il successo, Francesca tiene la sua vita amorosa lontana dai riflettori, mantenendo un alone di mistero attorno alle sue relazioni personali.

E' legata da tempo a un uomo di nome Milo Brunetti, un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo, come scrive il sito internet www.ifood.it.

Francesca e Milo sembrano condividere un legame profondo, come ha rivelato lei stessa nel 2017 a “Libero”, descrivendo il suo compagno come una presenza serena che rispetta i suoi tempi e accetta i suoi dubbi.

Tuttavia, la situazione sentimentale attuale rimane incerta. Francesca ha giocato con le parole in una recente intervista con il settimanale “Oggi”, paragonando i fidanzati alla luna: presenti a volte, assenti altre. Alcune voci suggeriscono che la relazione con Milo potrebbe essere terminata nel 2022, ma altri insistono che i due sono ancora insieme.

Parallelamente alla sua vita sentimentale, Francesca ha espresso il desiderio di maternità. Ha parlato della possibilità di adottare un bambino, sottolineando l’importanza di avere un partner che condivida questo desiderio. L’adozione, un percorso possibile solo per chi è sposato, rimane un’opzione da considerare, riflettendo la sensibilità e l’empatia che caratterizzano Francesca sia nella vita privata che professionale.

In un’intervista a Fanpage, Francesca Fialdini ha poi riflettuto sul concetto di “benessere personale”, sottolineando che “stare bene è un lavoro”. Per lei, il benessere è una “conquista quotidiana” che richiede l’armonia tra tutte le parti di sé. La conduttrice enfatizza l’importanza dell’amore e dell’apprezzamento nella percezione del benessere: sentirsi amati è fondamentale, ben oltre il successo professionale. Questo sentimento di essere apprezzati autenticamente da chi ci conosce veramente, e non da chi ci vede solo tramite uno schermo, è ciò che veramente illumina e dà valore alla nostra esistenza.

Parte del percorso quotidiano verso il benessere di Francesca Fialdini consiste anche nella scelta di un’alimentazione ricca di nutrienti bilanciati che le permettano di sopperire agli impegni lavorativi in modo energico. La conduttrice ha rivelato che prima di andare in onda mangia spesso una piadina con rucola e salmone in camerino, un pasto che ama particolarmente.