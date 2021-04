Miss Keta viso scoperto: tira giù la mascherina e...FOTO. Scoop bomba

I fan di Miss Keta hanno potuto finalmente vedere il suo volto. La cantante mascherata ha sempre tenuto nascosta la sua vera identità, coprendosi il viso con mascherine sbarluccicose e indossando grossi occhiali da sole. Grazie ad una foto clamorosa, pubblicata sul settimanale Vero, è finalmente possibile vedere il volto della misteriosa rapper milanese.

Miss Keta viso senza mascherina e occhiali. FOTO

La cantante mascherata ha sempre celato il suo volto, il suo nome e la sua età. Nessuno prima d'ora aveva mai visto il suo viso.

La cantante mascherata stava facendo una pausa durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon “Celebrity Hunted”, quando è stata paparazzata con la mascherina abbassata. Il settimanale Vero ha messo così a segno uno scoop bomba: è finalmente possibile concoscere il viso di Miss Keta.

La cantante si è abbassata la mascherina per bere un drink in un momento di relax, scoprendo così il suo volto.

Miss Keta vero nome: perchè la rapper nasconde la sua identità

Sono ancora tanti i dubbi sul vero nome di Miss Keta. La rapper milanese non si è mai fatta vedere in volto, sin dal suo esordio.

“Io sono performer e artista ma Myss è un progetto collettivo in cui ciascuno ha un compito nel creare un pacchetto visivo e musicale", aveva spiegato Miss Keta in un'intervista al Corriere.it. "Siamo prima di tutto amici: le idee vengono fuori in un nido preferenziale. Le canzoni a volte nascono da me - aveva aggiunto la cantante - a volte durante delle serate, a volte da altri…”. "Volevo dare una voce piuttosto che un volto condiviso - ha concluso - così tutti si possono riconoscere".

L'ultima indiscrezione sul nome di Miss Keta è emersa durante il Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi stava parlando con i coinquilini del famoso brano della rapper, "Le ragazze di Porta Venezia". Andrea Zelletta ha chiesto all'influencer: "Ma lei si chiama Fede??". Tommaso ha risposto: "No, Monica". Monica è il titolo di una delle canzoni più note di Miss Keta. La stessa lo ripete più volte nel testo: "Chiamatemi Monica".

In molti ritengono che sia difficile che la cantante mascherata abbia potuto dare un segnale così facile da comprendere. In molti ritengono che il nome vero di Miss Keta possa essere Federica.