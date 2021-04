Mitch e Scemi da Matrimonio: in alto la cresta con gli scherzi ai... non vip

In alto la cresta con Mitch e Scemi da Matrimonio

Giovanni Mencarelli, Mitch DJ è l’uomo degli scherzi. Cresta e irriverenza, sono la sua caratteristica. Dinamico e caleidoscopico, una fucina di idee. Ci ha abituati a non abituarsi, perché quando si crede di essere riusciti a inquadrarlo, lui cambia tutto e si reinventa. In un momento di seria difficoltà, cosa s’inventa? Un nuovo format televisivo. Su TV8 in seconda serata, è in onda il nuovo programma, Scemi da Matrimonio, dove Giovanni Mencarelli in arte Mitch e Gilberto Penza, in arte Gibba scompiglieranno feste di matrimonio, con scherzi e sorprese rendendole indimenticabili. Mitch e Gibba conduttori radiofonici di Radio 105, grazie alla complicità di uno degli sposi, s’intrufoleranno al matrimonio della coppia, con l’irriverenza dei loro scherzi e le immancabili candid camera. Oggi incontriamo Mitch che ci racconta come è nata questa “pazza idea” di fare scherzi non ai vip, ma a tutti noi. Se state pensando di organizzare il vostro matrimonio, state in campana...

Mitch, com’è nata questa “Pazza Idea” di Scemi da Matrimonio?

Per Scemi da Matrimonio, siamo partiti da un’idea semplice quanto stuzzicante: produrre un programma dove ancora una volta i veri protagonisti fossero gli scherzi, ma questa volta durante i matrimoni. Una bella sfida perché il matrimonio “è sacro” e credo anche protetto dal WWF, come i panda. Abbiamo dovuto affrontare moltissimi problemi, perché tanti erano rinviati o annullati, cercando di convincere uno dei due sposi a “fare un salto nel buio”, facendoci organizzare lo scherzo senza sapere di fatto cosa sarebbe successo.

Come avete scovato e scelto i vostri sposi?

Un programma ideato in tempo di pandemia, con i matrimoni bloccati dalle restrizioni, non è proprio cosa facile. Per me, niente è mai stato facile, di solito trovo solo salite e mai discese. Niente, però, mi ferma quando ho qualcosa che mi frulla in testa. Abbiamo dovuto ingegnarci e scandagliare i social, dove fortunatamente la gente racconta volentieri i fatti suoi e quelli degli amici. Abbiamo contattato i lavoratori del settore e seguito le segnalazioni. Un lavoro immenso che ci ha visti partire nel 2019 con calma, poi il 2020 ci ha messi nell’abbattitore...ma ci siamo riusciti! L’idea è nata da me, Gibba e Salvatore Barbato autore col quale lavoro da tempo. E’ stata un’ idea alchemica tra Mitch specialista di scherzi alle Iene e Gibba il mago di quelli radiofonici.

Nel nostro paese il matrimonio e la festa di matrimonio è “patrimonio nazionale”, come avete convinto le coppie?

Li abbiamo convinti con la nostra è “sana goliardia” che non va semplicemente a rovinare la festa, ma a renderla indimenticabile. Un ricordo fantastico che regaleranno a tutti gli ospiti come una speciale “bomboniera”. Il loro matrimonio balzerà in pool position in tutti i matrimoni di parenti, amici, cugini e vicinato, perché sarà trasmesso in televisione con molto più che un noioso filmino da rivedere sul divano!

Mitch ideatore di programmi TV, disc jockey, musicista, produttore discografico, showman e speaker radiofonico ...Come ti definiresti?

Sono l’uomo degli scherzi, quello che di porte aperte non ne ha mai trovate e che ha sempre dovuto con un “guizzo” e una magia, farsi largo e rivendicare un posto per la sua eclettica creatività. Sono un sognatore che dialoga col mondo attraverso quello che fa, mosso dalla voglia di vivere il proprio tempo con curiosità e senza nessun pregiudizio. Tutte le diverse attività, sono parte di me e il mio modo di essere è il loro comune denominatore. Amo sperimentare ed esplorare mondi nuovi, questo è il vero motore che mi spinge continuamente avanti. Per la stessa ragione non ho nessuna preclusione per generi o stili, se trovassi un cantante neo melodico che mi emozionasse, lo produrrei con lo stesso entusiasmo! Mi sono reinventato anche in quest’anno triste, non so più quante volte. Perché sono uno che a guardare non ci sta, devo sempre studiarmi qualcosa, anzi di solito ho più idee di quelle che materialmente posso realizzare.

Sei sempre stato così spigliato e istrionico?

A scuola ero un vero secchione, piuttosto riservato e schivo. Non ci crederai, ma stavo in casa e scrivevo poesie. Da non credersi, vero? Già allora ero perso nelle mie fantasie e coltivavo i miei interessi senza necessariamente “intrupparmi” con i miei coetanei. Per esempio, a un certo punto, andavo a scuola vestito come Michael Jackson, incurante di cosa potessero pensare di me. Alle superiori ho cambiato tre volte nello stesso anno tipo di scuola senza perdere neanche un giorno, diplomandomi poi come geometra, figurati! Sono stato sempre impulsivo e uno spirito libero, anche quando per una discussione con un professore ho interrotto gli studi in giurisprudenza e sono partito militare nei carabinieri. Mio padre che era nell’arma, si sarebbe aspettato da me che firmassi per l’agognato “posto fisso”, invece avevo un sogno da realizzare e quindi eccomi qua!

Oggi sei uno show man che sul palco spacca, eppure chi ti conosce bene, sa che nella vita privata sei ancora Giovanni. Come convivono in te queste due anime?

Io sono Giovanni Mencarelli che ha una bella famiglia, due figli ancora piccoli e impegnativi e una vita privata assolutamente normale. Quando entra in scena Mitch, Giovanni solleva la cresta (grazie alle paste modellanti “Mitch” della Paul Mitchell ) acquisisce i suoi superpoteri. e non ce n’è più per nessuno. Chi non mi conosce, osservandomi prima di uno spettacolo, spesso mi chiede se mi sento bene vedendomi troppo tranquillo e apparentemente poco in forma, ma è sotto i riflettori che mi trasformo diventando un trascinatore. Mio figlio Martin, che ha solo cinque anni, ha risposto a chi chiedeva chi fosse suo papà, di averne due: Giovanni e Mitch. Si sa che i bambini sono la bocca della verità!