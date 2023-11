Modella Onlyfans crea un clone con l'intelligenza artificiale per fare porno

Modella OnlyFans crea un clone con l'IA per fare i porno al posto suo

Anne Wuensche è una modella di Onlyfans che crea contenuti per adulti. Star social (solo su Instagram conta milione di follower), la 32enne di Berlino dimostra di saper stare al passo con i tempi.

Anzi, cavalca l'onda lunga che porta al futuro: infatti ha realizzato un suo clone grazie all'intelligenza artificiale. E sarà l'alter ego di Anne a soddisfare le richieste più volgari.

Anne Wuensche ha spiegato ai suoi fan sui social il motivo per cui, da ora in poi, riuscirà a soddisfare le richieste di tutti: «Grazie al mio clone verrete accontentati tutti. Il mio alter ego artificiale si è rivelato davvero carino ed è più cattivo di me, ama osare e, per questo, non avrà nessun problema a raccogliere anche le sfide più difficili. Lei ha molti meno limiti di me, ad esempio, io mi mostro in topless ma non mostrerò mai la mia zona intima e non mi spingerò in nulla che non mi piaccia fare davvero. Il porno non è visto positivamente nella società ed è necessario avere la pelle dura contro le critiche, gli insulti e l'odio che, a volte, si ricevono anche da parte di amici e familiari. Io mostro davvero molto del mio corpo e sono provocatoria ma a tutto c'è un limite ed ecco che qui entra in gioco il mio clone artificiale».

Anne Wuensche ha anche scherzato sulle potenzialità del suo clone: «Lei mi aiuta nel mio lavoro ma se riuscisse a esserci anche quando mi serve una mano con i miei bambini, la ringrazierei davvero di cuore».