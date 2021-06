Monica Lewinsky: ecco la sua serie TV, dettagli inediti sullo scandalo Clinton

"Impeachment: American Crime Story" è la serie TV prodotta da Monica Lewinsky con nuovi dettagli sullo scandalo con il presidente Clinton

Monica Lewinsky non ha dimenticato il fattaccio che ben 23 anni fa la rese popolare non solo in America ma in tutto il mondo. A settembre su FX debutterà ufficialmente la serie TV da lei prodotta, "Impeachment: American Crime Story", in cui verranno rivelati nuovi dettagli sullo scandalo sessuale che l'ha vista protagonista negli Anni 90 e provocò le dimissioni dell'allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.

La produzione da Monica Lewinsky è ispirata al saggio "A Vast Conspiracy" di Jeffrey Toobin e sarà il terzo capitolo del filone della serie "American Crime Story" dopo quelle dedicate all'omicidio di Gianni Versace e il caso di O.J. Simpson. Monica Lewinsky sarà intepretata da Bennie Feldstein mentre il presidente Clinton avrà il volto di Clive Owen. I ruoli di Hillary Clinton e Sarah Paulson sono stati invece rispettivamente assegnati a Edie Falco e Linda Tripp.

La storia di Monica Lewinsky e del suo rapporto inappropriato con il presiente USA verrà approfondito anche nel documentario "15 minutes of Shame" su HBO Max, che tratta il tema dell'"epidemia della vergogna" nella cultura di oggi.