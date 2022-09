Flavio Montrucchio torna con Primo Appuntamento su Real Time. E nel 2023...

Flavio Montrucchio: Primo Appuntamento, Real Time e gli ascolti tv che volano

Flavio Montrucchio cala un pokerissimo: torna con Primo Appuntamento su Real Time ed è la quinta edizione condotta da lui. Uno show campione d'ascolti tv: basti pensare che la versione in Crociera ha sfiorato sul pubblico totale i 500.000 spettatori con oltre il 2.3% di share (picco più alto 583.000 spettatori ed oltre il 5% di share sul prezioso target di rete) mentre con l’edizione classica nel ristorante è arrivato a quota 508.000 spettatori con oltre il 2% di share e picco spesso superiore ai 600.000 spettatori. Flavio Montrucchio si conferma sempre più un volto di punta del gruppo Discovery: nell’anno in corso è stato - ed è - protagonista della stagione dell’intrattenimento tv con ben oltre 43 puntate dei suoi show. E per il 2023 sono già in registrazione le nuove puntate: Flavio si prepara a confermare questi numeri per confermarsi nuovamente campione dell'Auditel...

FLAVIO MONTRUCCHIO PRESENTA GLI EPISODI INEDITI DI "PRIMO APPUNTAMENTO" SU REAL TIME

Nuovo ciclo di episodi inediti per il dating fenomeno di Real Time “PRIMO APPUNTAMENTO” che, dopo la parentesi “marina” della versione CROCIERA e la pausa estiva, torna in prima tv assoluta sul canale 31 dal 6 settembre ogni martedì alle 21:20 fino a dicembre.

Al timone del programma che fa incontrare - e a volte innamorare - i cuori solitari d’Italia sempre Flavio Montrucchio, recentemente premiato al Festival di Benevento Cinema e Tv come “Miglior Conduttore della stagione”.

Flavio Montrucchio torna nel ristorante di “PRIMO APPUNTAMENTO”

Dopo 4 stagioni tradizionali e 2 spin off Crociera, il Re di cuori di Real Time è ormai un veterano di questo format (dal successo internazionale First Dates), che si basa sulla combinazione di appuntamenti al buio tra single che non si conoscono e che hanno voglia di innamorarsi ad un primo appuntamento a cena al ristorante.

Con un taglio trasversale che negli anni ha dato spazio al racconto dell'amore "universale" in tutte le sue forme, senza limiti di età, categorie amorose, razze o religioni. Dando anche spazio a storie "straordinarie" di disabilità e inclusione.

Con una media di più di mille candidature che arrivano ai casting di ogni nuova stagione, oltre 300 cene organizzate delle quali circa 100 finite con un “sì” a rivedersi e addirittura 4 finite con altrettanti matrimoni celebrati, Primo Appuntamento è pronto a far sognare un nuovo esercito di single in cerca dell'anima gemella o semplicemente di trascorrere una serata piacevole.

Sotto lo sguardo attento di Montrucchio che, come sempre, potrà dispensare consigli ai candidati, da quelli più timidi a quelli più disinvolti!

“PRIMO APPUNTAMENTO” (15 episodi x 75’) è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. Le puntate sono disponibili in anteprima streaming e successivamente on demand su discovery+.