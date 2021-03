Morto il padre di Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo

Vito Boschetto, padre di Ignazio de Il Volo, è morto a Bologna nel weekend dopo una lunga malattia

Domani 3 marzo Il Volo salirà sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021 ma per uno dei membri del trio sarà una giornata ancora più emozionante, anche se non in senso positivo. La scorsa domenica Vito Boschetto, padre di Ignazio, è morto a Bologna dopo una lunga malattia. L'uomo ha sempre sostenuto il figlio nella sua carriera di cantante. Vito oltre a Ignazio lascia la moglie Caterina Licari e la figlia maggiore Nina.

Il Volo dovrebbe esibirsi nella prima giornata di Sanremo 2021 con un omaggio ad Ennio Morricone e non è da escludere che il gruppo voglia omaggiore anche lo scomparso Vito.