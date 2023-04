Nanni Moretti, "Il sol dell’avvenire" esordio (mezzo) flop. Ecco perché

Super Mario Bros e La casa – Il risveglio del male davanti a Nanni Moretti con Il sol dell’avvenire

Super Mario Bros. – Il Film domina al box office italiano: il personaggio cult dei videogame è al primo posto nelle classifiche italiane con 14 milioni 428 mila euro e quasi 2 milioni di spettatori. Il secondo posto è di una new entry: l’horror La casa – Il risveglio del male di Lee Cronin (con Lily Sullivan, Alyssa Sutherland e Morgan Davies) parte benissimo con 195 mila euro, 26.136 spettatori per 335 sale, 78 a sala, per un totale di 322 mila euro (43 mila spettatori al cinema in due giorni).

Nanni Moretti può sorridere per essere sul podio all'esordio del suo film Il sol dell’avvenire. Ma il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Secondo quanto riporta Dagospia incassa ieri 152 mila euro portando al cinema 23.668 spettatori in 448 sale (parecchie, eh?), cioè solo 52 a sala. E ancora: "In realtà ci si aspettava parecchio di più, vista la campagna che è stata fatta sui giornali e in tv e la bellezza di quasi 500 sale"

Il lungo ponte che parte dal 25 aprile e arriva al primo maggio probabilmente darà un verdetto più chiaro sul successo o meno del film di Nanni Moretti.

La classifica completa del box office (al 20 aprile)

SUPER MARIO BROS – IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE): € 149.308 (ingressi 21.315), tot. € 14.142.855

LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE (EVIL DEAD RISE) : € 125.789 (ingressi 17.243), tot. € 125.852

IL SOL DELL’ AVVENIRE: € 98.307 (ingressi 15.669), tot. € 98.307

L’ESORCISTA DEL PAPA (THE POPE’S EXORCIST): € 50.837 (ingressi 7.300), tot. € 1.411.446

COCAINORSO (COCAINE BEAR): € 37.658 (ingressi 5.367), tot. € 37.658

AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO (AIR): € 29.713 (ingressi 4.421), tot. € 2.403.601

COLDPLAY – MUSIC OF THE SPHERES: LIVE AT RIVER PLATE: € 21.521 (ingressi 2.170), tot. € 50.300

SCORDATO: € 13.211 (ingressi 2.280), tot. € 451.148

JOHN WICK 4: € 12.878 (ingressi 1.734), tot. € 5.278.800

MAVKA E LA FORESTA INCANTATA (MAVKA. LISOVA PISNYA): € 10.500 (ingressi 1.755), tot. € 10.500