Naomi Campbell senza reggiseno, Chiara Ferragni senza vestiti sulla poltrona. Le foto nuovissime

Naomi Campbell senza reggiseno

Naomi Campbell è stata scelta come testimonial da Calvin Klein e per l’occasione ha posato senza reggiseno (con le mani a coprire il seno), capelli sciolt e sullo sfondo della bellissima location di Villa Necchi Campiglio a Milano): a 51 anni la Venere Nera della Moda resta una delle donne più affascinanti del mondo. Nelle scorse ore ha parlato della sua vita da mamma. “Penso di essere davvero fortunata perché ho una figlia da sogno” ha detto a BBC HardTalk. “È già molto indipendente, dorme 12 ore al giorno. Poi è intelligente, reattiva, buona, qualcosa di meraviglioso”. “Una piccola benedizione mi ha scelto come madre, non c’è amore più grande di questo”, aveva scritto quattro mesi fa sui social.

Chiara Ferragni senza vestiti: "Sto pensando a..."

Chiara Ferragni posa senza vestiti (con addosso solo un paio di stivali) su una poltrona di pelle nera. E lancia la sfida ai suoi milioni e milioni di follower: "I’m thinking about..." ("Sto pensando a..."). E subito si scatenato i commenti.

Wanda Nara, allenamento bollente: il body da urlo

Un fine settimana che inizia con un po' di lavoro in palestra per Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi (sulla stella del Psg girano voci di calciomercato non solo legate alla Juventus, ma anche di Milan in vista della prossima stagione quando si potrebbe aprire la successione a Ibrahimovic) si scatta un selfie che accende i suoi milioni di fans: la showiglr esibisce una scollatura assolutamente da urlo

Diletta Leotta foto da infarto nella Milano by night

"About last night", scrive Diletta Leotta. Nei giorni scorsi ha pubblicato una foto social con abito da sera nero che esalta la sua bellezza e sensualità. La showgirl e giornalista di Dazn alle spalle mostra il panorama della Milano by night: un connubio di grandissimo fascino. "Bellissima Diletta", le scrivono i fans che riempiono di like il post.

Francesca Cipriani doccia, piscina e... esplosiva al Grande Fratello Vip

Francesca Cipriani spettacolare: in doccia o in piscina, comunque lascia senza fiato i suoi fans al Grande Fratello Vip 6. Il décolleté è da 110 e lode. La soubrette ha avuto un momento di malinconia la mattina del terzo giorno nella Casa: sè è messa a piangere, provando a nascondere le lacrime alle telecamere dietro un paio di occhiali da sole molto grandi.

Megan Fox, abito con trasparenze mozzafiato a fianco del suo "papino"

Megan Fox ha lasciato tutti senza fiato ai recenti Mtv Music Awards. La 35enne attrice si è presentata con un elegante abito trasparente, anzi trasparentissimo. Con lei il fidanzato Machine Gun Kelly, più giovane di lei di quattro anni. "Ho trovato una sirena", ha scritto lui sul suo profilo. "Papino vincerà un VMA", le parole social dell'ex moglie di Brian Austin Green (il David di Beverly Hills 90210: i due si erano conosciuti sul set di Hope and Faith e dal loro matrimonio sono nati tre figli) riferendosi al fidanzato rapper e ai Video Music Awards.

Giulia Provvedi, la Donatella (ex del portiere Gollini) in gol: perizoma e bye reggiseno

Giulia Provvedi fa sognare i suoi fans. La cantante delle Donatella - ed ex fidanzata del portiere Pierluigi Gollini (passato quest'estate al Tottenham, in prestito dall'Atalanta) - si mette in posa per la sua amica Micol Ronchi e posta una serie di foto che scaldano il web: senza reggiseno e con un fantastico perima nero. "Quel pomeriggio in cui la tua amica ti lancia tra le fresche frasche per immortalare attimi di ordinaria libertà Ps : ah si sono in mutande perché ho perso tutti i costumi che avevo portato a Roma", scrive sul post di Instagram.

Britney Spears in doccia: perizoma nero e senza reggiseno

Britney Spears pubblica un video in doccia davvero doc: la cantante è di spalle, senza reggiseno e con un perizoma nero che esalta il suo lato B da sogno (sopra al quale si nota un tatuaggio). A dicembre la pop star americana (interprete di successi mondiali come Baby one more time e Oops i did it again), compirà 40 anni e decisamente è più in forma che mai.

Wanda Nara in piscina: bikini e lato B da standing ovation. Foto-Video

Wanda Nara porta l'estate nei cuori dai suoi follower: "Donde estoy yo siempre es verano", scrive la moglie di Mauro Icardi sul post social che la vede sdraiata in piscina. Bello il suo bikini, strepitoso il lato B. Foto e video che scaldano i follower della soubrette argentina. Una vera propria standing ovation: in un paio di giorni arrivano oltre 600mila like.

Intanto Maurito sta recuperando da un infortunio alla clavicola subito a metà agosto: i tempi di recupero parlavano di 3-4 settimane, quindi se tutto va bene i fans di Icardi potranno rivederlo a breve in campo con la maglia di un Psg ambizioso come non mai.

La squadra francese, dopo gli acquisti estivi di Donnarumma, Messi, Sergio Ramos e Hakimi (che vanno ad aggiungersi a una squadra di stelle che già contava fuoriclasse del calibro di Neymar, Mbappè e Verratti tanto per fare qualche nome), quest'anno punta forte sulla Champions League trofeo che manca nella bacheca del club parigino.