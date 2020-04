Netflix, Amazon e Apple: le novità. Dal 3 aprile "La casa di carta 4"

Netflix, Amazon e Apple: le novità in streaming di aprile

La Casa di carta torna su Netflix il 3 aprile, con la quarta stagione della serie. Su Amazon Prime lo stesso giorno sarà disponibile Tales From the Loop, una nuova produzione sci-fi Amazon. Sempre Netflix, poi, renderà disponibile tutta Community, una delle serie comedy più apprezzate dell'ultimo decennio, che racconta le imprese di un gruppo di amici che vivono uno strampalato Community College. Creata da Dan Harmon, co-ideatore di "Rick and Morty" è piena zeppa di riferimenti alla cinematografia mondiale e di personaggi grotteschi. Su Apple: Home Before Dark.

La casa di carta

La quarta stagione de La casa di carta arriverà venerdì. Come annunciato dal produttore esecutivo Jesus Colmenar i nuovi episodi "saranno più duri per lo spettatore" da digerire. Ci sarà una maggiore "indagine sulla psicologia dei personaggi", come detto dall'ideatore Alex Pina. La banda è in uno dei momenti più difficili di sempre e il loro colpo è messo in discussione da una talpa presente nel gruppo. Il Professore è convinto che Lisbona sia stata uccisa mentre Nairobi è in fin di vita dopo essere stata colpita da un cecchino.

Amazon Prime Video

Sempre il 3 aprile esce su Amazon Prime con Tales From The Loop. La prima stagione della serie sci-fi basata sul libro illustrato di Simon Stalenhag segue le avventure di un gruppo di persone influenzate dal 'Loop', un oscuro macchinario capace di svelare tutti i misteri dell'universo. Un misto tra fantascienza e fantasy per riuscire a trovare un senso a tutti gli eventi inspiegabili che si susseguono intorno allo strano marchingegno.

Apple tv

Apple tv, invece, risponde lo stesso giorno con una serie a metà tra dramma e giallo: Home Before Dark. La trama si concentra su una ragazza che si trasferisce in una piccola città sul lago, luogo di nascita del padre. Si accorge quasi subito che nel piccolo borgo qualcosa non quadra e quindi si mette alla ricerca della verità su un caso del passato che anche suo padre aveva cercato di seppellire e dimenticare