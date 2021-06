Netflix, La Casa di Carta 5: in anteprima le immagini dell'ultima stagione

La Casa di Carta 5: ecco le prime immagini ufficiali

Per accontentare i tantissimi appassionati de La Casa di Carta, Netflix ha pubblicato le prime immagini ufficiali della quinta e ultima stagione della serie crime ideata da Álex Pina.

La Casa di Carta 5, date ufficiali di uscita: la stagione sarà divisa in due parti uguali, ecco le date

La prima tranche de La Casa di Carta 5 sarà disponibile a partire dal 3 settembre 2021 e sarà all'insegna dell'azione. La seconda e ultima parte, invece, si potrà vedere dal 3 dicembre e sarà incentrata sugli aspetti emotivi dei personaggi. "Quando abbiamo iniziato a scrivere la parte 5 nel bel mezzo della pandemia, abbiamo sentito che dovevamo cambiare ciò che ci si aspettava da una stagione di 10 episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie nella prima parte", ha dichiarato il creatore della serie, Alex Pina.

La Casa di Carta 5: il trailer ufficiale pubblicato da Netflix

La rapina continua, la guerra è alle porte e il capo della banda ha perso il controllo. La fine della serie originale Netflix creata da è sempre più vicina. Le prime immagini dell'ultima stagione rivelano il caos sia all'interno che all'esterno della Banca di Spagna, con il Professore colto alla sprovvista dopo che Sierra ha trovato il suo nascondiglio e Lisbona ora al sicuro all'interno della banca. La guerra ha inizio e la banda è costretta a tirare fuori il suo lato più duro per sopravvivere, alimentata dall'angoscia, dalle armi e dalla disperazione di non avere un piano.

La Casa di Carta 5: il Professore per la prima volta non ha un piano

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.