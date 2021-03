Netflix, La casa di carta 5 quando esce in Italia: non più il 7 aprile

Cresce sempre di più l'attesa per l'uscita de La casa di Carta 5, la seguitissima serie tv di Netflix. Secondo le ultime indiscrezioni, le puntate non usciranno il 7 aprile. Allora quando esce La casa di Carta 5? Secondo le ultime indiscrezioni, la nota serie tv sarà fruibile entro il 2021, ma non nel primo quadrimestre dell'anno. Secondo una delle ultime ipotesi, la data di uscita potrebbe essere il 30 aprile 2021, ma non è certo. Ecco che cosa si sa sull'attesissima quinta stagione de La Casa di Carta.

La casa di carta uscita su Netflix: perchè si è parlato del 7 e del 30 aprile 2021

Il 30 gennaio 2021 Netflix pubblicò sui social una foto con Alvaro Morte e Pedro Alonso, amatissimi attori che interpretano rispettivamente il Professore e suo fratello Berlino. "Questa foto sul set per ricorcarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta", si leggeva nel post. Da quel momento sono esplosi i rumors sull'uscita de La Casa di Carta. In molti hanno pensato che fosse fissata per il 7 aprile 2021. L’azienda però non ha mai dato una comunicazione ufficiale.

Trascorse poche settimane, su Twitter un utente di nome Nacho ha diffuso un post della quinta stagione, annunciando l'uscita della serie di Netflix entro il 30 aprile 2021. Questa indiscrezione ha fatto così il giro del web. Molti utenti hanno chiesto prove di quanto scritto e il livello di attendibilità. La risposta è stata un laconico 100%. Nessuno ha ancora comunicato la data ufficiale di uscita de La casa di carta 5 e nessuno ha smentito l'indiscrezione.

Netflix, La casa di carta 5 quando esce su Netflix: data di uscita in Italia

La serie tv spagnola di Netflix, ideata da Álex Pina, è giunta alla quinta ed ultima stagione. E' stata la società stessa a specificare lo scorso luglio che non ci sarà una sesta stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, le puntate non saranno visibili il 7 aprile 2021, come si pensava fino a pochi giorni fa.

I nuovi episodi de La casa di carta 5 saranno 10 e tutti entusiasmanti. Lo ha assicurato Álex Pina scrivendo ai fan: "Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è La Casa di Carta parte 5. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre".

La serie tv spagnola è una delle più viste degli ultimi anni. Dal 2017 continua ad appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Al termine di ogni stagione i fan non desideravano altro che vedere quella nuova.

Le prossime puntate saranno le ultime. Per concludere, quando esce La casa di carta 5? Sicuramente entro il 2021 e secondo qualche utente entro la fine di aprile.