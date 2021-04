Netflix, quando esce La casa di carta 5 in Italia: brutta notizia per i fan

Il cast della serie di Netflix La Casa di Carta davanti all installazione in Piazza Affari

La casa di carta 5, quando esce in Italia su Netflix: la notizia che i fan non volevano sentire

Cresce sempre di più l'attesa per l'uscita de La casa di carta 5, la seguitissima serie tv spagnola di Netflix che ha tenuto incollati allo schermo milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Deluse le aspettative di coloro i quali pensavano che i nuovi episodi sarebbero stati disponibili a partire dal 7 aprile 2021. Come vi avevamo anticipato, La casa di carta 5 non è purtroppo stata rilasciata in quella data. Ora spunta una nuova indiscrezione che i fan non riescono proprio a digerire. Ecco quando esce La casa di carta 5 su Netflix in Italia.

Netflix, quando esce La casa di carta 5 in Italia: attenzione...

In molti pensavano che i nuovi episodi de La carta di casa 5 sarebbero usciti su Netflix il 7 aprile. Così non è stato, come del resto gli utenti di Twitter avevano iniziato a pensare dopo il post di un utente chiamato Nacho. Questi aveva annunciato l'uscita della serie spagnola entro il 30 aprile 2021, allungando ancora i tempi. La casa di carta 5 sarà dunque disponibile entro fine mese? Secondo le ultime insicrezioni, la quinta stagione delle avventure del Professore e della sua banda potrebbero essere visibili fra parecchi mesi.

Quando esce La casa di carta 5 su Netflix

Netflix non ha ancora comunicato quando esce La casa di carta 5. Secondo recenti rumors, la data di uscita della serie tv di Alex Pina potrebbe non essere imminente. C'è chi parla addirittura di settembre. "La casa di carta non uscirà in questo mese di Aprile - scrive tecnoandroid.it lanciando una notizia che nessun fan voleva sentire - A conti fatti, il periodo attualmente più probabile per l’uscita de La casa di carta è Settembre 2021. Possibile che Netflix punti proprio sulla serie tv spagnola per promuovere il suo palinsesto autunnale".

Il 30 gennaio 2021, tutti i fan avevano fatto salti di gioia quando Netflix pubblicò sui social una foto con Alvaro Morte e Pedro Alonso, amatissimi attori che interpretano rispettivamente il Professore e suo fratello Berlino. "Questa foto sul set per ricorcarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta", si leggeva nel post.

Da quel momento sono esplosi i rumors sull'uscita de La Casa di Carta 5. In molti hanno pensato che la data fosse fissata per il 7 aprile 2021, anche in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte del colosso di streaming.

Trascorse poche settimane, un utente di nome Nacho ha diffuso su Twitter un post della quinta stagione, annunciando l'uscita della serie di Netflix entro il 30 aprile 2021. Questa indiscrezione ha fatto così il giro del web. Molti utenti hanno chiesto prove di quanto scritto e il livello di attendibilità. La risposta è stata un laconico 100%. Nessuno ha ancora comunicato la data ufficiale di uscita de La casa di carta 5 e nessuno ha smentito l'indiscrezione.

Sulle pagine ufficiali di Netflix è stata diffusa una locandina che parla dell'uscita della quinta stagione nel 2021. La casa di carta 5 uscirà dunque nel 2021, ma non si sa ancora in quale mese.

A causa delle restrizioni dovute al Covid, le riprese hanno subito dei ritardi comportando, secondo diverse indiscrezioni, uno slittamento anche della fase di post produzione.

Netflix, La casa di carta 5 ultima stagione: il finale

La serie tv spagnola di Netflix, ideata da Álex Pina, è giunta alla quinta ed ultima stagione. A confermarlo è stata la stessa società lo scorso luglio. La casa di carta è una delle serie più viste negli ultimi anni. Il successo è stato enorme sin dall'esordio nel 2017 con la prima stagione.

I nuovi episodi de La casa di carta 5 saranno 10 e tutti entusiasmanti. "Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda - ha spiegato Pina - mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è La Casa di Carta parte 5. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre".