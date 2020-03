Nicolò De Devitiis: Baby K, Noemi e... i super ospiti in programma su VH1

Continua l’appuntamento di VH1, il canale musicale di ViacomCBS Networks Italia, e Nicolò De Devitiis, volto di VH1, che sostiene la campagna #iorestoacasa e affianca il claim globale #AloneTogether promosso da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands. La campagna incoraggia a mantenere le distanze sociali, rimanendo allo stesso tempo connessi grazie a diverse forme di intrattenimento. Un modo alternativo per divertirsi e passare al meglio il pomeriggio fra le quattro mura domestiche. Si arricchisce il calendario di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo di VH1 – TI CHIAMA A CASA: tutti i giorni alle 16.00 la diretta Instagram dall’account ufficiale @VH1Italia.

Una settimana intensa, parlando di musica con artisti come Francesco Gabbani e Bugo, ma avendo anche la possibilità di affrontare temi delicati e importanti: Chadia Rodriguez, infatti, parlando ieri con Nicolò De Devitiis del suo singolo Bella così, ha annunciato in diretta una sua personale iniziativa contro il cyberbullismo e il bodyshaming, raccontando a VH1 la sua esperienza con la parte più oscura dei social. “Io sono la prima vittima di tutto questo, non voglio negarlo agli altri e soprattutto a me stessa. Ho avuto un periodo molto difficile nel 2019 ed ero anche arrivata al punto di dire basta alla musica. Ma alla fine mi sono resa conto che la musica è una responsabilità e di poter dare voce a chi voce non ne ha. Posso finalmente realizzare qualcosa di vero e non mollerò di certo adesso”. Nicolò De Devitiis ha risposto a Chadia che VH1 sarà al suo fianco nel dare voce al suo progetto.

Tante le prossime guest star che ogni pomeriggio si collegheranno in diretta con l’account Instagram di VH1 per chiacchierare con Nicolò. In ordine alfabetico: BABY K, CRISTINA D’AVENA, DARDUST, FRED DE PALMA, GHEMON, GIULIA SALEMI, NOEMI, PAOLA IEZZI, PIOTTA, SELTON e TOMMASO ZORZI. Ognuno di loro farà entrare virtualmente gli utenti nell’intimità della propria casa e delle proprie emozioni e, insieme, interagiranno con i fan online dando spunti su come passare il tempo a casa e lanciando delle challenge casalinghe. Un modo tutto nuovo per mantenere vivi i rapporti umani in questo momento dove sembra essersi perso il ritmo della normalità.

All’inizio della sua carriera Nicolò De Devitiis si fa notare come “bike blogger” – con lo pseudonimo di “divanoletto” – sfruttando la sua passione per la fotografia e il ciclismo e, in seguito, fa le prime importanti esperienze alla conduzione in tv e in radio. La collaborazione di Nicolò De Devitiis con VH1 è stata inaugurata con la sua intervista esclusiva a J-AX, realizzata per lo speciale VH1 Storytellers J-AX.

