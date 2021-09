"No Time To Die": all'asta gli abiti e gli oggetti del mitico agente 007

Come diventare James Bond: un'asta offre la possibilità di calarsi nei panni del mitico agente 007

Diciannove mesi dopo la data di uscita originariamente prevista per la pellicola, oggi 30 settembre il 25° film di James Bond, sarà finalmente mostrato in anteprima in Italia. Mentre Daniel Craig vestirà per l'ultima volta i panni della spia più famosa, Catawiki, la piattaforma di aste online leader in Europa per oggetti speciali, ha selezionato un'asta unica con oggetti esclusivi perfetti per tutti gli appassionati di James Bond che desiderano rivivere le iconiche scene del film.

L’ultimo atto della spia più famosa del mondo

Alla sua quinta apparizione nei panni dell'agente britannico MI6, Daniel Craig è diventato l'attore più longevo a ricoprire il ruolo. Essendo un personaggio famoso per le sue auto, i suoi Martini e il suo stile, gli esperti di cimeli cinematografici di Catawiki hanno pensato di presentare gli oggetti della saga all'asta come parte della piattaforma "#jamesbond2021". Luud Smits, l'esperto di cimeli cinematografici di Catawiki, è un grande appassionato di cinema e ha lavorato con passione ed entusiasmo per ampliare la sua esperienza cinematografica e portare gli eroi più famosi del mondo dal grande schermo direttamente nelle case degli appassionati. Smits - insieme ad altri esperti di Catawiki - ha selezionato una serie di oggetti appartenenti a cinque delle principali categorie della piattaforma: auto d'epoca, moda, orologi, whisky e cimeli cinematografici.

Tra gli oggetti all’asta:

Jaguar - XKR - 2000

Vista nel film “La morte può attendere” (1997) e di proprietà del killer professionista e terrorista Zao, questa Jaguar combina un esterno elegante ad un animo potente e feroce. Attualmente all'asta su Catawiki, l'esterno di questo modello è stato completamente riverniciato e lucidato nel colore nero metallizzato originale.

Octopussy - "The Property of A Lady"

Nel film Octopussy – Operazione piovra (1983) troviamo l'Uovo dell'Incoronazione Imperiale, uno dei numerosi ed inestimabili tesori dell’Impero russo forniti a Kamal Khan dal disonesto generale sovietico Orlov. In una delle scene chiave del film, l’agente 007 scambia segretamente l'inestimabile originale con il falso preso dall’agente 009. Questa rara replica è realizzata con cristalli Swarovski e placcata in oro come indicato dal suo certificato di autenticità.

Whisky: Macallan Sherry Oak invecchiato 18 anni

Questo whisky è presente in quasi tutti i film della serie di James Bond; possiamo quindi affermare che la spia più famosa del mondo apprezza i drink forti. In Skyfall (2012), James Bond viene ripreso mentre beve whisky Macallan con M, interpretata da Dame Judi Dench. Non solo, anche in Spectre (2015), si vede l'agente 007 bere questo ottimo whisky. Negli ultimi 15 anni, il valore del Macallan è cresciuto esponenzialmente. Questo Macallan in ottime condizioni è attualmente all'asta su Catawiki e può essere considerato come un oggetto da collezione, una bevanda deliziosa, o forse anche un investimento a lungo termine?

Fashion: Tom Ford - Elegante Montatura Aviator

Tom Ford si è occupato di alcuni degli oggetti più iconici di James Bond nel corso dei decenni e ha reso popolari alcuni dei look della spia. Questi occhiali Tom Ford sono nuovi e inutilizzati, con una montatura da aviatore in acetato di alta qualità in marrone Havana con dettagli in metallo placcati in oro rosa. Le meravigliose lenti sfumate marroni rendono questi occhiali da sole uno dei modelli più riusciti ed eleganti del brand.

Orologi: Omega Seamaster Bond

La costumista premio Oscar, Lindy Hemming, era responsabile della scelta dell'orologio dell’agente 007 in GoldenEye (1995). Hemming ha affermato: "Ero certa che il Comandante Bond, un uomo di marina, un sommozzatore e un discreto gentiluomo di mondo avrebbe indossato il Seamaster con il quadrante blu". Questo pezzo è perfetto per tutti gli appassionati di James Bond che vogliono emulare con finezza lo stile della spia.