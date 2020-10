Ornella Muti: "La passione con Celentano? Ero in crisi con mio marito". E Naike Rivelli...

Ornella Muti: "La passione con Celentano? Ero in crisi con mio marito"

La passione che travolse Ornella Muti e Adriano Celentano? E' nata perché "ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un…visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita". A rivelarlo è la stessa attrice nel corso del collegamento con 'Ogni Mattina' su Tv8, durante il quale la Muti ha aperto le porte della propria casa insieme alla figlia Naike Rivelli, facendo alcune dichiarazioni esclusive sulla love story che la legò a Celentano.

"Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?", le ha chiesto Naike nel corso del programma. "Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano", ha rivelato la Muti. A quel punto, la figlia dell'attrice ha osservato: "E' successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici". "Entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba. Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n'è andata a gambe levate. Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto", ha aggiunto Naike.

Ornella Muti e Naike Rivelli parlano di Celentano a Ogni Mattina su TV8

Piervincenzi: Io lo immaginavo quando vedevo quei film adesso ne ho avuto conferma.

Naike: Non hai avuto conferma adesso la conferma è arrivata da parte del signor Celentano e la signora Claudia Mori perché mamma non avrebbe mai aperto bocca…Noi stiamo solo mettendo i puntini sulle i.