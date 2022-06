Paul McCartney compie 80 anni e rivela: "Noi Beatles mandammo tutto affanc..."

Paul McCartney e la fine dei Beatles: "Volevamo imitare Elvis Presley"

"Fanculo, basta così". Furono queste le parole con cui i Beatles - autori di testi leggendari - decisero di smetterla per sempre con le esibizioni dal vivo. Lo ha rivelato Paul McCartney, che sabato 18 giugno 2022 compie 80 anni, essendo nato nel 1942. Per festeggiare il suo compleanno, pubblica l'autobiografia che si chiama, appunto, "The Lyrics - Parole e ricordi dal 1956 a oggi" (Rizzoli).

I Beatles si sono sciolti nel 1970, ben 52 anni fa, ma già tre anni prima, durante il tour di Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, stavano accusando lo stress delle continue esibizioni sui palchi di tutto il mondo. Lo scrive chiaramente lo stesso Paul McCartney in "The Lyrics": "Avevamo da poco tenuto un concerto al Candlestick Park. Durante lo spettacolo non eravamo riusciti nemmeno a sentirci; pioveva, per poco non siamo rimasti folgorati dalla corrente e appena siamo scesi dal palco ci hanno buttati nel retro di un furgoncino di acciaio inossidabile".

"Il furgoncino era vuoto e noi lì dentro sballottati di quà e di là; tutti e quattro abbiamo pensato: 'Fanculo, basta così'. Quel giorno abbiamo deciso che non avremmo più fatto concerti. L'idea era che avremmo fatto solo dischi e avremmo mandato in tour quelli".

"Una volta avevamo sentito dire che Elvis aveva mandato in tour la sua Cadillac placcata d'oro e abbiamo pensato che fosse davvero un'idea brillante. Ci siamo detti: 'Faremo un disco e quello sarà la nostra Cadillac placcata d'oro'. Mentre tornavo da Denver ho aggiunto che avremmo potuto inventarci degli alter ego. Il concetto era che avremmo smesso di essere i Beatles".

E, solo tre anni dopo, i Beatles hanno veramente smesso di essere tali, purtroppo per gli amanti della musica.