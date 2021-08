William Petersen in ospedale, malore per "Grissom" di CSI e riprese ferme

CSI Las Vegas nuova serie: William Petersen, attore che interpreta Gil Grissom, ha avuto un malore sul set ed è stato ricoverato in ospedale

Brutte notizie per i fan di "CSI: Las Vegas", serie TV crime diventata popolarissima in Italia e di cui si attende il sequel epilogo che verrà trasmesso il prossimo 6 ottobre. L'attore William Petersen che interpreta Gil Grissom, entomologo forense ed ex capo della squadra per il turno di notte della scientifica, si è sentito male sul set ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Stando a quanto riferisce TMZ, Petersen avrebbe lavorato moltissimo e senza pause nelle ultime settimane e il malore sarebbe quindi stato causato proprio dalla spossatezza. Le condizioni di uno dei volti più noti della serie sono ora stabili e non destano preoccupazioni.

Grissom sarà quindi regolarmente presente nella 15esima e ultima stagione di "CSI: Las Vegas". Petersen nel 2009 ha ricevuto un stella sulla Hollywood Walk of Fame ed è stato l'attore televisivo più pagato con un cache di 600mila dollari a puntata. Al secondo posto Kiefer Sutherland, che ha invece incassato 550 dollari a episodio.