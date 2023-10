Radio Italia: a novembre la nuova stagione di "Radio Italia Live"

Radio Italia: dal 3 novembre riprende la programmazione settimanale di "Radio Italia Live"

Conto alla rovescia per il tanto atteso ritorno della nuova stagione di "Radio Italia Live", il miglior programma di musica dal vivo. Dal 3 Novembre 2023 riprende infatti la programmazione settimanale in onda ogni Venerdi alle 21.00 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioItalia.it. Saranno molti gli artisti che si esibiranno dal vivo sul palco dell' "isybank Music Place", location che prende nome dalla banca digitale del Gruppo Intesa SanPaolo, partner ufficiale, che conferma così la consolidata collaborazione con Radio Italia anche per la stagione 2023-2024.

La prima serata del 3 Novembre vedrà sul palco la coppia rivelazione di quest' estate formata da Francesco Renga e Nek, a seguire Ernia il 10 novembre 2023, Annalisa il 17 novembre 2023, Irama e Rkomi il 24 novembre 2023, Boomdabash il 1 dicembre 2023, The Kolors l' 8 dicembre 2023, Emma il 15 dicembre 2023, Tommaso Paradiso il 22 dicembre 2023, Colapesce Dimartino il 12 gennaio 2024, Coez e Frah Quintale il 19 gennaio 2024, a cui seguiranno molti altri artisti.

Alla conduzione confermate Manola Moslehi e Daniela Cappelletti che si alterneranno sul palco con interviste svelando novità e retroscena di ogni cantante. Alla regia Lele Biscussi e come Art Director Sergio Pappalettera, due immancabili punti di riferimento per la riuscita del programma. Tutti i fan potranno scatenarsi sui vari profili social ufficiali di Radio italia (hashtag #radioitalia) e trovare contenuti e promozione ad hoc.

L'iconico Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia, Alessandro Volanti, dichiara entusiasticamente: “Ripartiamo con una nuova importante stagione di Radio Italia Live, il nostro format unico registrato in una location ideale per le esibizioni live e per l’interazione con il pubblico. Ritroviamo con piacere al nostro fianco il Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre a fornitori storici come N20 e Bortolin e partner affezionati come Alfaparf Milano. Siamo molto soddisfatti e pronti a vivere tutta l’emozione della musica italiana live”.