Radio Italia Live- Il Concerto, dopo il successo di Milano sbarca a Palermo

Radio Italia Live- Il Concerto, tutto pronto per la kermesse a Palermo: il programma

Radio Italia Live- Il Concerto, torna a farsi sentire. Dopo il successo dello scorso 20 Maggio in Piazza Duomo a Milano, affollata nonostante la pioggia, la musica italiana ritorna questa volta in una delle città più amate della Sicilia. Sarà Palermo ad ospitare la kermesse più attesa dell'estate dopo l' esperienza del 2019 e del 2017. L'evento si terrà al Foro Italico, Venerdì 30 giugno alle 20.40, in uno scenario mozzafiato tra il barocco di una città senza tempo e le stelle riflesse sul mare.

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo, l'appuntamento totalmente gratuito, vedrà l'alternarsi sul palco di grandi artisti come BLANCO, BOOMDABASH, DIODATO, EMMA, IRAMA, LEVANTE, LIGABUE, MARRACASH, Mr. RAIN, PAOLA & CHIARA, MAX PEZZALI, RKOMI, ROCCO HUNT e SANGIOVANNI, sotto la direzione del Maestro Bruno Sartori e della sua orchestra.

Ad animare la serata due grandi comici, attori e conduttori nonché grandi amici del network nazionale, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre Manola Moslehi e Daniela Cappelletti, faranno vivere nel backstage rispettivamente, la prima le sensazioni degli artisti, la seconda quelle del pubblico presente. Sarà una partenza elettrizzante con la sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto che sarà eseguita dal vivo da Saturnino. A Luca Ravenna lo stand-up comedian dei record, invece il preshow. Il Concerto verrà trasmesso in diretta, in contemporanea su Radio italia solomusicaItaliana, Radio italia Tv, Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Durante la Conferenza Stampa, presentata pochi giorni fa a Palazzo Comitini, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo ha affermato: "Il Comune nell’ultimo anno sta rilanciando gli spettacoli e i grandi eventi in città e 'Radio Italia Live – Il Concerto' sarà certamente una delle grandi manifestazioni, un fiore all’occhiello dell’estate in musica a Palermo. Per questa ragione, il mio ringraziamento va a Radio Italia, che ha voluto puntare ancora su Palermo per questo grande evento, con la quale c’è stata una proficua collaborazione che regalerà il concerto ai palermitani e, sono sicuro, anche a tanti appassionati che arriveranno dal resto della Sicilia e da altre parti d’Italia”.