Raffaella Carrà regina di New York: a Times Square il poster in suo onore

New York, a Times Square l'omaggio a Raffaella Carrà grazie a un cartellone pubblicitario realizzato da Spotify per promuovere l'uguaglianza di genere

New York celebra Raffaella Carrà con una gigantografia a Times Square, il cuore pulsante della Grande Mela. L'artista italiana, che il prossimo 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni, è stata scelta come Ambassador per Spotify Equal, l'iniziativa ideata dal colosso dello streaming musicale con lo scopo di promuovere l'uguaglianza di genere nell'industria della musica.

Con la sua discografia, infatti, la Carrà ha trattato spesso tematiche contemporanee, tra cui le discriminazioni di genere. La canzone "Luca", per esempio, è stata tra le prime in Italia a raccontare apertamente il tema dell'amore omosessuale. Il brano è stato scelto da Spotify come titolo di testa della playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno. Oggi, inoltre, escono in digitale sulla piattaforma tre suoi nuovi album, "Fiesta (Italian Edition)", "Mi spendo tutto", "Raffaella (1988)".

Il manifesto, collocato al centro di quella che è la piazza più famosa degli Stati Uniti, "celebra l'icona mondiale che da sempre ha portato con la sua musica chiari messaggi sulla discriminazione di genere, testimoniando così il lascito di Raffaella Carrà nella società mondiale": recita così un comunicato di Spotify.