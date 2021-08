Reazione a catena, campionessa Sara Vanni minacciata perché gay: "Querelo"

Reazione a Catena, la campionessa Sara Vanni con le Sibille ha subito minacce e insulti per il suo orientamento sessuale e per questo ha esposto querela

Brutto episodio per Sara Vanni, campionessa in carica del programma Reazione a Catena insieme alle compagne Giovanna e Valentina che compongono il team "Le Sibille". L'insegnante è stata oggetto di insulti e minacce sui social network per il suo orientamento sessuale. "A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social #reazioneacatena che, ricordiamo, è un gioco e quello doveva restare", scrive Sara Vanni su Twitter. "Se il Ddl Zan fosse stato approvato, avrebbe costituito un'aggravante", rincara la dose la campionessa in un secondo tweet.

Sara, Valentina e Giovanna lavorano come insegnanti di italiano in una scuola e dal 12 agosto, quando sono diventate campionesse del programma condotto da Marco Liorni, hanno accumulato un montepremi di oltre 91mila euro in gettoni d'oro.