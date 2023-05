Rocco Siffredi risponde a Fedez: “Mi voleva ospite con aereo e hotel a mie spese, mentre lui..."

Fedez-Rocco Siffredi, botta e risposta

Fedez ha raccontato ai follower del suo podcast "Muschio Selvaggio" i motivi per cui alcuni noti personaggi invitati alla trasmissione non hanno partecipato. Nel caso di Rocco Siffredi, il rapper e marito di Chiara Ferragni ha detto: "Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo".

"Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l'aeroplano... ma se ne vada... dove dico io!", la risposta di Rocco Siffredi al sito Mowmag.com. "Lui, ovunque si trova, vuole l'ospitalità e ville da 100mila euro al mese... ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l'aereo e l'hotel? "Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i "comunisti col Rolex"?"

Leggi anche