Claudio Amendola ha una nuova fiamma: Giorgia. Ecco chi è

Claudio Amendola ha un nuovo amore: Giorgia. Ecco chi è

Claudio Amendola ha un nuovo amore. Dopo la separazione con Francesca Neri - con cui è stato sposato 25 anni - l'attore romano ora fa coppia con Giorgia, una misteriosa donna di cui al momento non si conosce il cognome. Lo riporta il settimanale Diva e Donna, che li ha paparazzati mentre chiacchierano fuori da un ristorante ingannano l'attesa tra una portata e l'altra.

Un pranzo al ristorante "fatale" per Claudio Amendola e Giorgia, che per mesi hanno mantenuto la privacy sulla loro relazione e ora sono finiti nel mirino dei paparazzi. Maglioncino e jeans per lui, felpa e pantaloni neri per lei, la coppia chiacchiera e ride serena. Potrebbero sembrare due amici, dal momento che non c'è nessun gesto di affetto esplicito, ma il settimanale parla di un amore sbocciato.

Della nuova fiamma di Claudio Amendola si conosce poco. Di Giorgia si sa che lavora nel mondo dello spettacolo come costumista ed è più giovane dell'attore di circa 15 anni. Su come e quando sia nata la relazione non ci sono dettagli. Pare che i due stiano insieme da ottobre e da qualche mese vivrebbero nello stesso appartamento a Roma.