L'ex suora Cristina si confessa: "Ho una compagna a Madrid, mi manca"

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia per la prima volta in bikini rivela di avere una relazione con una ragazza a Madrid

Cristina Scuccia è la vera protagonista di questa edizione de L'Isola dei Famosi. L'ex suora in questi giorni si è mostrata per la prima volta in bikini ma quello che ha attirato tutta l'attenzione è la sua confessione in merito a una compagna misteriosa a Madrid.

L'ex suora ha avuto un fidanzato prima di mettere la tonaca ma durante la trasmissione ha fatto coming out dichiarandosi sostanzialmente pansessuale, cosa che è stata fortemente criticata da Vladimir Luxuria. Dopo aver lasciato il convento Cristina Scuccia si è trasferita a Madrid e pare che sia lì che abbia trovato un nuovo amore.

Cristina Scuccia: "Ho una persona a Madrid. Mi manca, spero mi aspetti"

"Di questa persona mi manca tutto - ha detto Cristina - L'amore è bello, ci conosciamo da pochissimo, l'ho conosciuta a Madrid. Questa persona è entrata in punta di piedi conoscendo il mio passato. Spero sia ancora lì ad aspettarmi".

La conduttrice Ilary Blasi a questo punto l'incalza per avere altre informazioni ma la vincitrice di The Voice non si scompone: "E' un germoglio, sono pochi mesi, e come sai i germogli vanno protetti. Ci sto pensando tanto, scusa mamma se non te ne ho parlato prima, io non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passava così. Io non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. - chiarisce - Dal convento sono uscita due anni fa, poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona. Qui è difficile tenersi le cose dentro e ora mi sento con 100 chili in meno dopo averlo detto".