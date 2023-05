Isola dei Famosi, Cristina Scuccia e il coming out in diretta. "Squallore"

Isola dei Famosi, non solo Noise e Mazzoli: pure Vladimir Luxuria ora

Continuano le polemiche all'isola dei famosi, dopo le sfuriate di Alvin nei confronti di Ilary Blasi che non lo ascolta durante i giochi dei naufraghi e che lo ha portato ad allontanarsi addirittura in diretta, è il turno dell'ex suora Cristina Scuccia finita letteralmente nel mirino e costretta in ogni modo ad esporsi sulla sua sessualità. Già durante il day-time della settimana - si legge sul Fatto Quotidiano - Noise e Mazzoli avevano chiesto più volte a Cristina Scuccia se fosse innamorata, se avesse avuto storie in passato, se non le mancasse un compagno o una compagna di vita. Poi in diretta ha rincarato la dose Vladimir Luxuria: "Cosa ne pensi della castità delle suore?". Cristina in evidente imbarazzo ha provato a rispondere: "Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono".

Poi anche la conduttrice Ilary Blasi è intervenuta: "C’è qualcuno sull’isola che ti piace? Che caratteristiche deve avere la persona che cerchi?". “No nessuno, in realtà sono molto provata perché pensavo fosse più semplice avendo già fatto un percorso di privazione, ma invece è più difficile. Ci penso all'amore sì, perché ci credo. Credo all'amore libero". Sul web - prosegue il Fatto - si è scatenato il putiferio. In tanti, infatti, hanno mostrato indignazione per questo siparietto: "Induzione al coming out in prima serata è più trash di tanti triangoli amorosi del Grande Fratello. Provo squallore", ha scritto Ivan su Twitter. Un’altra utente, Laura, invece: "Ma il senso di portare Cristina a un eventuale coming out esattamente qual è? Se lo vorrà dire sarà una sua scelta, questa inquisizione è imbarazzante, ed è partita da Vladimir".