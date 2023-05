"Preferisci gli uomini o le donne?". Ecco la risposta di Cristina Scuccia

Isola dei famosi, Cristina Scuccia: "Perché questa ossessione per gli uomini?'"

Cristina Scuccia, ai più conosciuta come la “suora cantante” che vinse The Voice Italy, ora è nel cast dell’Isola dei famosi come "naufraga". Dopo appena due settimane dall’inizio del reality di sopravvivenza in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, suor Cristina non smette di attirare su di sé la curiosità, a proposito del suo nuovo stile di vita da donna libera. Fin dai giorni scorsi infatti erano iniziate a circolare voci sui motivi per cui l’ex suora siciliana avrebbe deciso di abbandonare le vesti religiose, le allusioni di Luxuria del resto, avevano gettato benzina sul fuoco. Dopo il gran parlare, anche i suoi compagni di avventura iniziano ad appassionarsi alla vita sentimentale (e sessuale) della suora.

Come andato in onda nel daytime, lo speaker Marco Mazzoli sarebbe stato il primo “pioniere” sull’argomento, chiedendole dapprima se avesse un fidanzato; da lì è partito il siparietto. Cristina Scuccia ha risposto in merito: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. Una frase che però invece di placare i sospetti ha attirato ancora di più l'attenzione, in primis Paolo Noise, che subito le ha chiesto se le piacessero le donne o gli uomini.