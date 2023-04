Cristina Scuccia cosa nasconde? Luxuria azzarda: "Ha lasciato il velo per..."

Cristina Scuccia, da The Voice all'Isola dei Famosi: ecco cosa si "nasconde" dietro l'addio al velo

Cristina Scuccia, ai tempi “Suor Cristina” è senz’altro il personaggio su cui sono puntati i riflettori dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, condotta immancabilmente da Ilary Blasi. Cristina Scuccia è il nome con il quale la 35enne siciliana si presenta al mondo, oltre che spogliata dell’abito che l’ha accompagnata per tanti anni della sua vita e con il quale si è fatta conoscere al grande pubblico.

Era il lontano 2013 quando la giovanissima Scuccia si presentò come concorrente alla seconda edizione del talent show di Rai2 The voice - Italy che la condusse prima alla vittoria, poi al successo internazionale fino - dopo alcuni anni - a rimettere in discussione la sua vocazione, per poi abbandonare l’ordine delle Suore Orsoline al quale apparteneva. Da allora, eccetto qualche comparsata in Tv, non si è mai saputo granché della nuova vita di Cristina.

Cristina Scuccia, Luxuria sgancia la "bomba": "Ha lasciato il velo per..."