Rolling Stones: il duetto di Mick Jagger col fratello Chris

"Anyone seen my heart" vede il debutto di Chris Jagger con il più famoso fratello Mick, voce dei Rolling Stones

Il brano è tratto dal nuovo disco di Chris Jagger “Mixing Up The Medicine” pubblicato insieme all'autobiografia "Talking To Myself".

Il disco è stato registrato in uno studio vicino alla casa di Lewisham di Charlie Hart, pianista e compagno musicista di lunga data di Jagger, e nella fattoria di Jagger.

"Mixing Up The Medicine" è una raccolta ampia e vivace di brani di Jagger e Hart suonati da una lunga lista di incredibili musicisti.

Nel disco vi sono il vecchio amico Olly Blanchflower al contrabbasso; Dylan Howe alla batteria e il produttore veterano John Porter, che ha lavorato con artisti come The Smiths, Roxy Music, Buddy Guy, BB King ed Elvis Costello. Porter a sua volta ha chiamato il chitarrista Neil Hubbard (Bryan Ferry, Joe Cocker), insieme ad alcuni amici di Hart -Nick Payn e Frank Mead - ai fiati.

Chris Jagger ha anche trascorso gli ultimi due anni a completare il suo libro di memorie, l'autobiografia "Talking To Myself". Una storia ricca, dettagliata, esilarante e pettegola che scava in profondità nell'educazione di lui e del fratello maggiore Mick a Dartford, nel Kent. Il libro racconta la crescita dei fratelli nell'età adulta e il loro condividere l'amore per il blues. Racconta anche le avventure musicali del giovane Jagger dagli anni Settanta in poi con divertenti deviazioni nei suoi viaggi in India, Pakistan, Afghanistan e Israele, dove ha recitato in una produzione del musical Hair.

"Talking To Myself" potrebbe essere l'unico libro in assoluto a documentare la vita e la crescita nella famiglia Jagger a Dartford, nel Kent. “(Mick e io) condividiamo le stesse influenze e i nostri genitori erano al centro di questo, quindi spero che i lettori troveranno questi dettagli interessanti. Come, ad esempio, la descrizione di mia madre e mio padre. La scrittura può essere abbastanza prosaica e descrittiva, non deve essere tutta poesia. Ho anche incluso alcune ricette lì dentro” sorride.