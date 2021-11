Rosalinda Cannavò adocchiata da Boldi, "il feeling continua"

Rosalinda Cannavò e Massimo Boldi nell'ultimo periodo spesso insieme. Pizzicati a cena, il "feeling tra i due continua". Ecco perché

La "strana coppia", si frequenta perché Massimo Boldi avrebbe adocchiato l'ex gieffina Vip per il suo prossimo film comico. Diversi giornali hanno parlato di "buon feeling" tra Rosalinda Cannavò e l'attore e produttore lombardo, vincitore di 11 Telegatti e re dei Cinepanettoni, dopo che questa estate i due sono stati pizzicati una sera a cena insieme. A porre fine ai pettegolezzi è il settimanale Chi, con le sue Chicche di Gossip (numero del 3 novembre). Il settimanale, rivelando il motivo degli incontri frequenti tra i due, fa sapere quindi che "il feeling continua".

Rosanlinda Cannavò e Andrea Zenga, amore a gonfie vele

Rosalinda Cannavò, nota anche come Adua Del Vesco, ricordata per la fiction L'onore e il rispetto, ha partecipato alla quinta edizione del GF Vip (2021), che ha visto vincitore Zorzi. Proprio la casa del reality "galeotta fu". Rosalinda al Gf ha trovato l’amore di Andrea Zenga, con il quale tuttora la storia continua a gonfie vele. L'attrice siciliana attualmente conduce Casa Chi, il format social del settimanale Chi che, settimana per settimana, incontra personaggi e artisti dello spettacolo. Ha recitato in Sapore di te, regia di Carlo Vanzina e in Loro, di Paolo Sorrentino.

Boldi in "Natale in India"

"Cipollino"