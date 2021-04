Russell Crowe vuole dimagrire per sposare la compagna più giovane di 30 anni

Russell Crowe si sta impegnando molto per perdere peso tra bicicletta, dieta e tennis. La compagna è una fanatica del fitness

Non si può negare che Russell Crowe si sia lasciato un po' andare negli ultimi anni. Il fisico scolpito che lo ha reso celebre ne Il Gladiatore è oggi diventato un po' più ingombrante e appesantito. Ora però per l'attore australiano sembra arrivato il momento di rimettersi in forma. Il motivo? L'amore.

Russell Crowe torna in forma per chiedere in sposa la compagna Britney Theriot di 30 anni più giovane

Secondo quanto riporta la stampa australiana, Russel Crowe vuole tornare al suo pesoforma dopo aver accumulato chili su chili anche per esigenze cinematografiche, come nel caso del ruolo di Roger Ailes nella serie TV "The Loudest Voice - Sesso e Potere. L'attore si è quindi messo sotto tra bicicletta, dieta e tennis. L'obiettivo è perdere peso per poi chiedere la mano di Britney Theriot, sua compagna ormai da qualche anno. Tra i due c'è una differenza d'età di quasi 30 anni.Per l'attore si tratterebbe del secondo matrimonio in quanto nel 2012 si era separato dalla prima moglie, Danielle Spencer, da cui ha avuto due figli.

"Russell sta facendo tutto il possibile per dimagrire – ha raccontato una fonte alla rivista australiana “Woman’s Day” – perché vuole apparire al meglio, quando percorrerà la navata. E avere al suo fianco Britney, che è un’appassionata di fitness e fa molto sport, gli serve come un'ulteriore motivazione, perché vuole riuscire a restare al suo passo".

A quanto parte il piano di dimagrimento starebbe dando i suoi frutti e soprattutto l'impegno da parte di Russell Crowe non manca, come confermano alcune foto su Instagram. Il giorno della proposta per l'attore sarebbe sempre più vicino. "Tutti dicono che Russell abbia già comprato un enorme solitario per Britney – afferma un'altra fonte – e per questo si aspetta l’annuncio del fidanzamento da un giorno all’altro. Dopo che l’ex moglie lo ha lasciato, è finalmente riuscito a guarire le ferite ed è pronto a rifare il grande passo, ma farà la proposta solo quando arriverà il momento giusto, non prima".