Sabrina Salerno, foto sexy in Corsica: si prepara per Ballando con le Stelle

Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle 2021? Ecco tutte le indiscrezioni sulla nuova serie dello show, che partirà ad ottobre

La nuova edizione dello show del sabato sera sarà ancora condotta da Milly Carlucci, ma quali saranno i concorrenti?

Il nome più caldo è quello di Sabrina Salerno, splendida cantante e showgirl che abbiamo visto di recente in tv a Name That Tune, il quiz-show musicale condotto da Enrico Papi andato in onda su Tv8.

A 53 anni l’ex “Hot girl” (così si chiamava un suo brano del lontano 1987...) è più bella che mai, come dimostrando le foto mozzafiato che sta pubblicando sui canali social, direttamente dalle vacanze che sta trascorrendo in Corsica.

Altro nome molto interessante è quello di Albano, che in passato ha partecipato a una singola puntata del programma in coppia con la sua ex moglie Romina Power e che ha fatto parte del cast anche de Il Cantante mascherato, altro programma condotto da Milly Carlucci.

C’è un'ipotesi legata al deejay Albertino (vero nome: Alberto Di Molfetta), fratello minore di Linus di Radio Deejay ed attuale direttore di Radio M2o.

Gli ex calciatori sono sempre molto appetiti da Ballando con le Stelle: il prossimo dovrebbe essere Fabio Galante, sempre in grande forma pur avendo appeso le scarpe al chiodo ormai da un decennio.

L’unico nome sicuro al momento è quello di Morgan, che ha dato la sua disponibilità per tre puntate dello show Rai.