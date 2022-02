Sabrina Salerno: “Miguel Bosé mi baciò in bocca, ho avuto solo 3 relazioni”

Sabrina Salerno: "Avevo il poster di Miguel Bosé, poi l'ho incontrato e mi ha baciato. Io cercavo gli innamoramenti"

Sabrina Salerno ha parlato a cuore aperto della sua infanzia, durata a suo dire molto poco, dei suo idoli all'inizio della carriera esplosa negli Anni 80 e di amore in una lunga intervista al Corriere della Sera. La showgirl ha confessato di avere appesi al muro i poster di "Miguel Bosé. E Pierre Cosso: avevo una cotta per lui dal Tempo delle mele". Il primo lo conobbe a Napoli "per un programma di Massimo Ranieri. Mi venne incontro e mi diede un bacio sulla bocca: 'Sabrina! Ti cercavo da una vita, in Spagna sei una star!'. Io a momenti svengo".

Pierro Cosso invece fu suo fidanzato. "Lo conobbi a Parigi in una radio, - ricorda Sabrina Salerno - dove promuoveva un duetto con Nikka Costa. Avevo 21 anni. Al primo appuntamento passò a prendermi in moto: io ero elegantissima, con i tacchi, lo avrei ucciso! Per fortuna indossavo i pantaloni. E mi portò a vedere cattedrali. A cena non avevo il coraggio di guardarlo, lui era in adorazione". La star di "Boys" ha dichiarato di essere ancora in contatto con Cosso, che vive in Polinesia: "Con mio marito pensiamo sempre di andare a trascorrere lì un Natale, ma non riusciamo mai".

Per quanto riguarda la fama di mangia uomoni, Sabrina Salerno ha voluto sfatare una delle tante etichette che le sono state affibiate: "Anche questa è una visione che la gente ha di me completamente distorta. Io cercavo gli innamoramenti. Le mie relazioni importanti sono state tre: il primo fidanzato a Sanremo, Giorgio; poi Franz, olandese; e mio marito", l'imprenditore Enrico Monti. "L’ho conosciuto a cena dopo un mio concerto, - conclude la showgirl - c’erano anche Meat Loaf e il mio commercialista. Piansi tutta la sera, non mi ricordo neanche per cosa. Lui pensò: 'Povera ragazza..'. Poi feci un disco nel suo studio di registrazione"

